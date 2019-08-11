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Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 23:15 | Son Güncelleme

Rusya’da yeni doğan bebeğin vaftiz töreninde kilise papazı çocuğa şiddet uyguladı, çocuğun vücudunda morluklar ve iç organlarında zedelenme meydana geldi.Rusya’nın Leningrad bölgesine bağlı Gatçina şehrinde bulunan Marienburg Kilisesi’nde yaşanan olayda papazın çocuğa şiddeti aileyi şoka uğrattı.

Rusya’da yeni doğan bebeğin vaftiz töreninde kilise papazı çocuğa şiddet uyguladı, çocuğun vücudunda morluklar ve iç organlarında zedelenme meydana geldi.
Rusya’nın Leningrad bölgesine bağlı Gatçina şehrinde bulunan Marienburg Kilisesi’nde yaşanan olayda papazın çocuğa şiddeti aileyi şoka uğrattı. Anne ve baba aileleriyle birlikte kilisenin papazına müracaat ederek ücretli bir şekilde çocuğun vaftiz edilmesini istedi.
Olay şu şekilde gerçekleşti:
"Pazar ayininden sonra aile bir araya geldi. Papazda hazırlıklarını tamamladıktan sonra vaftiz törenine başladı. Papaz çocuğu vaftiz suyuna batırmaya başlayınca çocuk ağlamaya ve suya girmeye direnmeye başladı. Papaz çocuğun direnci karşısında çocuğu silkelemeye ve suya sokmaya çalıştı. Çocuğun papaza karşı mücadelesinden sonra anne çocuğu papazın elinden almaya çalıştı. Papaz vaftizi bitirmek için çocuğu anneye vermek istemedi. Anne ve papaz arasında anlık olarak çocuğu alma kavgası başladı. Çocuk, anne ve papazın kolları arasında ezildi. Son hamlesini yapan papaz, çocuğu vaftiz suyuna sokmayı başardı."
Bu olayın ardından aile hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Ambulans kiliseye giderek çocuğu hastaneye kaldırdı. Polis ise rapor tutarak kamera görüntülerini aldı. Çocuğun ilk belirlemelere göre vücudunda morluklar ve iç organlarında zedelenmeler meydana geldiği öğrenildi. Çocuğun hastanede tedavisine devam edilirken aile, papazdan şikâyetçi oldu.
Olayla ilgili her 2 tarafın da ifadelerinin alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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