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Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 10:59 | Son Güncelleme

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çanta içerisinde çöp kovasının yanına bırakılan erkek bebeğin annesi bulundu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çanta içerisinde çöp kovasının yanına bırakılan erkek bebeğin annesi bulundu. Polisin, belediyenin, doğum yapan annelere hediye edilmesi için hastanelere dağıttığı çantadan yola çıkarak bulduğu anne C.M. (21), bebeğin sevgilisinden olduğunu, bakamayacağı için sokağa bıraktığını söyledi. Anne, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bebek koruma altına alındı.

Osmangazi'ye bağlı Yunuseli Mahallesi'nde, yol kenarındaki çöp kovasında dün yoldan geçenler, örtüye sarılarak, çanta içine konulmuş erkek bebek buldu. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, nefes aldığı belirlenen bebek, sağlık çalışanının kucağında ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, kimliği belirsiz bir kadının, içinde bebek olan çantayı, çöp kovasının yanına bıraktıktan sonra koşarak gittiğini anlattı. Polis, bebeği bırakan kadını tespit etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

ANNE, ÇANTA SAYESİNDE BULUNDU

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bebeğin içine konulduğu çantanın, bir belediye tarafından yeni doğum yapan annelere hediye edilmek üzere hastanelere dağıtıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki hastanelerde son bir haftada gerçekleşen doğumları inceledi. Bebekleri cinsiyetleri ve kilolarına göre değerlendiren polis, bebeğin annesinin Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan C.M. olabileceği ihtimali üzerinde durdu. Gözaltına alınan C.M., bebeğin sevgilisinden olduğunu, taburcu olduktan sonra, bebeği sokağa bıraktığını itiraf etti.

BEBEK, ANNEDEN ALINDI

Bebeği bıraktıktan sonra otobüsle Mustafakemalpaşa ilçesindeki evine döndüğünü anlatan
C.M., adliyeye sevk edildi. Bebeği bakamayacağı için bıraktığını söyleyen C.M., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Halen hastanede olan ve koruma altına alınan bebek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilecek.

Kaynak: DHA

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