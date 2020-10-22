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Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 18:31 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinin tuvaletinde bebeğini doğurduktan sonra çöpe bırakan S.E., bebeğin otopsisinde ölü doğduğunun belirlenmesi üzerine serbest bırakıldı.

Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde bulunan bir dinlenme tesisinde çalışan temizlik görevlisi önceki gün gece saatlerinde çöpte bebek olduğunu fark etti. Gördüğü karşısında büyük şok yaşayan temizlik görevlisi durumu tesis yetkililerine haber verdi. Tesis yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yeni doğduğu belirlenen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

Yeni doğan bebeğin ölümüne sebep olan şahsı bulmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dinlenme tesisi ile çevredeki kamera kayıtlarını incelemedi. Ekipler, Erzurum’dan İstanbul’a giden otobüste yolculuk yapan bir kadının tesisin tuvaletinde doğum yaptığını ve bebeğini çöpe attığını belirledi. Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen S.E. (39) JASAT ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarına gelen otobüste yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Bolu’ya getirilen S.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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BEBEĞİN ÖLÜD OĞDUĞU BELİRLENDİ

Annesinin çöpe attığı bebeğin ön otopsi raporunda, bebeğin ölü doğduğu belirlendi. Ölü bebeğini çöpe atan anne S.E., “ihmali davranışla ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bebeğin kesin ölüm sebebinin ise detaylı otopsi raporu sonucu belirleneceği öğrenildi. (İHA / DHA)

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