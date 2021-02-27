Yeni doğan bebeğini dolaba saklayıp ölümüne neden olan anneye 25 yıl hapis

Kanaması olduğu için götürüldüğü hastanede yeni doğum yaptığının tespit edilmesi üzerine, evine gidilen ve elbise dolabında ölü bir erkek bebek bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Özge Ö. hakkındaki dava karara bağlandı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Özge Ö.(22), son savunmasında olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmediğini, olay tarihinde kendine olmadığını, şu anda da psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi.

"BENİ REDDEDERLER DİYE KORKTUM"

O dönem ailesiyle sorunları olduğunu ve hamile olduğunu ailesine söyleyemediğini belirten sanık Özge Ö, "Beni reddederler diye korktum. 17 yaşındaydım. Hiçbir şeyi sağlıklı düşünemiyordum. Ailem görmesin diye bebeği dolaba koydum. Tepki gösterirler, farklı şeyler olur diye korktum. Durumu hastanede açıkladım ama her şey için çok geç olmuştu. Her şey anlık gelişti, hiçbir şeyin farkına varmadım. Çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatı, müvekkilinin hastaneye kaldırıldığında, kendi iradesiyle bebeği olduğunu ve dolaba kaldırdığını açıkladığını savundu.