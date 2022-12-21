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  4. Yeni doğan bebeğini kapı önüne bırakmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Kocamdan korktum

Yeni doğan bebeğini kapı önüne bırakmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Kocamdan korktum

21.12.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 19 Aralık'ta yeni doğan bebek bulunmuş, hastaneye kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlenmişti. Bebeğe antibiyotik tedavisi uygulandığı öğrenilirken bebeğin annesi M.Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. M.Y. ifadesinde, eşinden korktuğu için tek başına doğum yaptığını ve çocuğu komşusunun evinin önüne bıraktığını söyledi.

Yeni doğan bebeğini kapı önüne bırakmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Kocamdan korktum

Burdur Karacaören köyünde oturan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, 19 Aralık sabahı evinin önünde battaniyeye sarılı bir bebek gördü. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin hipotermi geçirdiği belirlendi. Yeni doğan kız bebek, buradaki ilk tedavisinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuvöze alınan bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanıyor.

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''EŞİMDEN KORKTUM''

Çalışma başlatan jandarma, bebeği doğurup, sokağa terk eden kişinin M.Y. olduğu belirledi. Ekiplerce dün gözaltına alınan, evli ve 3 çocuğu daha olan M.Y. ifadesinde, bebeğin eşinden olduğunu belirtti. Eşinden korktuğu için tek başına dünyaya getirdiği bebeği, bakabileceğini düşündüğü komşusunun evinin önüne bıraktığını anlatan M.Y., ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ardından aileye teslim edileceği bildirildi.

(DHA)


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