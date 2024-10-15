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  4. Yeni doğan bebeği klozette bulunan Rus kadından akılalmaz savunma! Annesi tutuklandı

Yeni doğan bebeği klozette bulunan Rus kadından akılalmaz savunma! Annesi tutuklandı

15.10.2024 16:08
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Antalya Havalimanı'nda klozette yeni doğan bir bebek bulundu. Bebeğin annesinin Rus Ekaterina Burnazkina (28) olduğu, bebeği ise annesi Elena Burnazkina'nın bıraktığı belirlendi. Gözaltına alınan kadının savunması ağızları açık bıraktı.

Yeni doğan bebeği klozette bulunan Rus kadından akılalmaz savunma! Annesi tutuklandı

Yeni doğan torununu havalimanındaki klozete bırakan Elena Burnazkina tutuklandı. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina polisteki ifadesinde "Hamile olduğumu bilmiyordum" dedi.

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Antalya Havalimanı'nda pazar günü akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edildi.

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Ekaterina Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuvarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi.

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Moskova'ya gitmeye hazırlanan Ekaterina Burnazkina ile annesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yenidoğan bebek de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin annesi Ekaterina Burnazkina ise başka bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilerek, nöbetçi hakimliğe çıkarılan Elena Burnazkina, tutuklandı. Hastanedeki tedavisinin ardından bugün poliste ifadesi alınan Ekaterina Burnazkina'nın,"Hamile olduğumu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Ekaterina Burnazkina, işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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