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Yeni doğan bebeğini satarken yakalandı!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Rusya’nın Omsk şehrinde yaşayan bir kadın yeni doğan bebeğini internet üzerinden satışa çıkardı. Pazarlık sonucu anlaştığı kadına bebeğini Petersburg Havaalanı'nda teslim ederken yakalandılar. Bebek devlet himayesine alındı.

İddiaya göre, Rusya’nın Omsk şehrinde yaşanan genç bir kadın, yeni doğan kız bebeğini internet üzerinden satılığa çıkardı. Satılığa çıkarılan bebek için internette pazarlık başladı. Bebeğini satışa çıkaran anne Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yaşayan ve öğretmenlik yapan kadınla sonunda anlaşmaya vardı.

Kadınlar arasından çocuğun teslimiyle ilgili gün planlandı. Tüm bu yaşananlar Rus siber suçlar ekiplerince belirlendi. Ekipler tarafından kadınların tüm hareketleri ve banka hesapları kontrol altına alındı.

Kameralar görüntüledi

Bebeğini satan kadın sahte evraklar oluşturarak bebeğini anlaştığı kişiye teslim etmek için Petersburg Havaalanı'na geldi. Kadınların havaalanında karşılaşmasından sonra bebeği satın alan kadının yanında başka bir kadın olduğu görüldü. Havaalanı güvenlik kameralarından da takip edilen kadınların bebeğin teslimini kayıt altına alan Rus polisi, hemen sonrasında da kadınları gözaltına aldı.

Savcılığa teslim edilen kadınlarla ilgili soruşturma sürerken bebek devlet himayesine alındı.

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