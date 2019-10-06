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Yeni doğan bebek hastaneden çıkmadan kimliği çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Geçen yıl hayata geçen yeni doğan bebeklerin nüfus kütüğüne kayıtlarının sağlık kuruluşlarında yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamada, bir yılda 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı doğdukları sağlık kuruluşlarında yapılarak kimlikleri ailelerinin adreslerine gönderildi.Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bir düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum ve ölüm olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkan sağlanmıştı.

Geçen yıl hayata geçen yeni doğan bebeklerin nüfus kütüğüne kayıtlarının sağlık kuruluşlarında yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamada, bir yılda 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı doğdukları sağlık kuruluşlarında yapılarak kimlikleri ailelerinin adreslerine gönderildi.
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bir düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum ve ölüm olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkan sağlanmıştı. Düzenleme sayesinde sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimleri, nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabiliyor.

4 bin 524 çocuğun doğum tescili doğdukları hastanelerde yapıldı
Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Tescil (Doğum) üzerinden doğum bildirilebilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep etmeleri gerekiyor. Uygulamanın sağılık kuruluşlarında başladığı geçen yıldan bugüne kadar geçen bir yılda 2 bin 157 kız ve 2 bin 367 erkek çocuk olmak üzere toplam 4 bin 524 doğum tescili yapılarak, kimlik kartları ailelerin adreslerine gönderildi.

İlk etapta 30 sağlık kuruluşunda başlanıldı
Sağlık Bakanlığı ile ortak yürütülen çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlık kuruluşu personellerine verilen eğitimler sonucunda Ankara, İstanbul, Rize ve Kırıkkale illerinde toplam 30 adet sağlık kuruluşunda uygulamaya başlanıldı. İlerleyen dönemde İstanbul’daki diğer sağlık kuruluşlarında da e-Tescil (Doğum) uygulamasına geçilmesi, gerekli eğitim ve altyapı çalışmalarının tamamlanarak uygulamanın diğer illerdeki sağlık kuruluşlarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ölüm tescili de artık sağlık kuruluşlarında yapılabiliyor
Ayrıca ölüm olayını bildirmekle yükümlü olan sağlık kuruluşlarınca Ölüm Bildirim Sistemi’ne (ÖBS) kayıt edilen “ölüm belgelerinin" elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ne (MERNİS) gönderilmesine ve tescil işlemlerine Ankara ve İzmir’deki sağlık kuruluşlarında yapılan pilot uygulama sonrasında başlanıldı. Uygulama kapsamında bugüne kadar İzmir’de 5 bin 463, Ankara’da 2 bin 36 olmak üzere toplam 7 bin 499 işlem gerçekleştirildi.

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