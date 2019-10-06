Yeni doğan bebek hastaneden çıkmadan kimliği çıkıyor

Geçen yıl hayata geçen yeni doğan bebeklerin nüfus kütüğüne kayıtlarının sağlık kuruluşlarında yapılabilmesine olanak sağlayan uygulamada, bir yılda 4 bin 524 bebeğin nüfus kaydı doğdukları sağlık kuruluşlarında yapılarak kimlikleri ailelerinin adreslerine gönderildi.

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bir düzenleme ile nüfus müdürlüklerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının da doğum ve ölüm olaylarını nüfus kütüklerine tescil edebilmelerine imkan sağlanmıştı. Düzenleme sayesinde sağlık kuruluşlarında dünyaya gelen ve anne babaları tarafından isimleri belirlenen çocukların doğum bildirimleri, nüfus müdürlüklerine gitmeden doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunda yapılabiliyor.

4 bin 524 çocuğun doğum tescili doğdukları hastanelerde yapıldı

Sağlık kuruluşunda dünyaya gelen çocukların e-Tescil (Doğum) üzerinden doğum bildirilebilmesi için çocuğun isminin belirlenmiş olması, anne ve babanın Türk vatandaşı olması, doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşundan taburcu olunmamış olması ve sağlık kuruluşundan talep etmeleri gerekiyor. Uygulamanın sağılık kuruluşlarında başladığı geçen yıldan bugüne kadar geçen bir yılda 2 bin 157 kız ve 2 bin 367 erkek çocuk olmak üzere toplam 4 bin 524 doğum tescili yapılarak, kimlik kartları ailelerin adreslerine gönderildi.