Yeni doğan bebek, mahkeme kararıyla yaşama tutundu

Gaziantep'te ismi açıklanmayan çiftin geçen 12 Mart'ta özel hastanede ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. 1600 gram olarak dünyaya gelen kız bebeklerden birinde nekrotizan enterokolit (bağırsak sorunu) ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Doktorlar, bunun üzerine anne babaya, kuvözde tutulan bebeğin yaşayabilmesi için acilen operasyon yapılması gerektiğini iletti. Aile ise bebeklerinin ameliyatına izin vermeyerek çocuklarının gerekirse imza karşılığında taburcu edilmesini istedi. Hastane yönetimi ve doktorların ısrarına rağmen, ailesi bebeğin ameliyat edilmesine karşı çıktı ve eve götürmek istediğini iletti. Bebeğin tedavisini yürüten doktor, bu gelişmelerin ardından Hukukçu Hekimler Derneği'ne durumu iletti.

MAHKEME KARARIYLA AMELİYAT

Derneğin başkanlığını yürüten avukat ve doktor Cengiz Bayram, 18 Mart'ta doktorun başvurusu üzerine Gaziantep Adliyesi'ne gitti. 2'nci Çocuk Mahkemesine başvuran Bayram, 31 haftalık olan ve sezaryenle dünyaya gelen bebeğin solunum desteği aldığını, beslenme problemi yaşadığını ve bağırsaklarındaki problem bulunduğunu anlattı. Bebeğin ameliyat edilmemesi halinde öleceğini belirten Cengiz Bayram, yaşam hakkının önceliği ilkesi nedeniyle minik hastanın taburcu edilmeyerek sağlık tedbiri uygulanmasını talep etti.