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Yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 12:08 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla "Yeni Umutlara Merhaba" projesi gerçekleştiriyor.

Yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi

İSTANBUL, (DHA) - ATAŞEHİR Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğunu paylaşmak amacıyla "Yeni Umutlara Merhaba" projesi gerçekleştiriyor. Ailelere hem annenin hem de yeni doğan bebeğin ilk ihtiyaçlarını karşılayacağı bir ihtiyaç seti hediye ediliyor. Proje kapsamında ise 2019 yılı boyunca 450 aileye ‘Yeni Umutlara merhaba’ projesiyle ulaşıldığı ifade ediliyor.

“ÇOK ANLAMLI BİR HEDİYE OLDU”

Projeyle anne ve babaların mutluluklarına ortak olunurken, maddi durumlarına bakılmaksızın bebeklerin ilk ihtiyaçlarının giderilmesine de katkı sağlanıyor. 2016 yılından bugüne kadar bebek sahibi olan yüzlerce vatandaş Yeni Umutlara Merhaba projesinden yararlandığı ifade edildi. Evinde ziyaret edilen Arzu Altun ilk kez anne olma heyecanı yaşadığını belirterek, “Bu mutlu günlerimizde bizleri yalnız bırakmayıp bebeğimi düşünen Ataşehir Belediyesi’ne gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci çocuğunu kucağına alan Hanife Çito ise “Evime gelerek bizimle birlikte bu güzel heyecanı paylaşan Ataşehir Belediyesi’ne ve çalışanlarına bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir hediye oldu” dedi.

Proje kapsamında 2019 yılı boyunca 450 aileye, anne bebek çantası dağıtımı yapıldı. Hediye paketlerinin içinde bebek için; şapka, kısa kollu ve uzun iç zıbınlar, patiksiz pantolon, yelek, penye, tulum, eldiven, bebek önlüğü, battaniye, tırnak makası, biberon, vücut termometresi bulunuyor. Anneler için ise bebek çantası yer alıyor. Ayrıca annenin, bebeğin gelişim sürecini takip edebilmesi açısından bebek günlüğü de paket içerisinde hediye ediliyor.

ATAŞEHİR’DE İKAMET ŞART

Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen projeden, Ataşehir sınırları içerisinde ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan bütün aileler, Ataşehir Belediyesi’nin “0216 570 50 00” telefon numaralı çağrı merkezinden “1016 -1017” dahili hattına başvuru yaparak yararlanabileceği bildirildi.

(FOTOĞRAFLI)

Yeni doğan bebeklere ‘hoş geldin’ hediyesi

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