Yeni doğan bebeklerine şifa arıyorlar

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan Ahmet ve Ebru Siler çifti, 40 günlük bebekleri Asel için şifa arıyor.

Bebeklerinde göz kayması, ellerinde titreme ve kasılma gibi belirtilerin olduğunu fark eden aile, Asel'i Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

Burada yapılan tahlillerin sonucunda net bir teşhis konulamayan ve yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veren Asel bebek için ailesi destek bekliyor.

Bebeğin hastalığının belirlenmesi için alınan kan numunesinin, tahliller yapılmak üzere Ankara Gen Merkezi'ne gönderileceği öğrenildi.

- "Elimiz kolumuz bağlı"

Anne Ebru Siler, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun doğduğundan bu yana ağrılarının olduğunu söyledi.

Ağrıları üzerine tedavi için hastaneye geldiklerini dile getiren Siler, "Bebeğimin gözünde kayma, ellerinde titreme ve kasılma vardı. Hastanede tahliller yapıldı. Net bir teşhis yok. Doktorlar 'molibden kofaktör eksikliği' üzerinde duruyor. Nadir bir hastalık olduğu söyleniyor. Elimiz kolumuz bağlı. İlk çocuğumuz sağlıklı. Yavrumuzun hastalığına şaşırdık. Bir an önce teşhisin konulmasını ve tedavi sürecinin başlamasını istiyoruz." diye konuştu.

Baba Ahmet Siler de çocuğunun bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

