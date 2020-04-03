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Yeni doğan ikizlerin isimleri 'Korona' ve 'Kovid' oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.04.2020 14:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan Hindistan'da bir çift, yeni doğan ikiz bebeklerine "Korona" ve "Kovid" isimlerini verdi.

Yeni doğan ikizlerin isimleri 'Korona' ve 'Kovid' oldu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen ölümcül koronavirüs nedeniyle ülkelerde tedirginlik artarken Hindistan'ın Chhattisgarh eyaleti Raipur kentinde bir çift yeni doğan ikiz bebeklerine ilginç bir isim koydu.

Hindistan'da bir çift ikiz bebeklerine Korona ve Kovid isimlerini verdi. 27 Mart'ta doğum yapan 27 yaşındaki anne Preeti Verma, "27 Mart'ın erken saatlerinde ikizlerle, bir erkekle ve bir kızla kutsanmıştım. Şimdilik onlara Kovid (erkek) ve Korona (kız) adını verdik" dedi.

Verma doğumun zorlu geçtiğini belirterek, "Doğum, çeşitli zorluklarla karşılaştıktan sonra gerçekleşti ve bu nedenle eşimle bu günü unutulmaz kılmak istedik" ifadelerini kullandı.

Anne Verma, Hindistan'da 24 Mart'ta sokağa çıkma yasağı başladığı için hastaneye gitmesine izin verilmediğini, daha sonra eşinin ambulans bularak kendisini hastaneye götürdüğünü anlattı.

Ambulansın polis tarafından birkaç kez durdurulduğunu da belirten Verma, bebekleri için seçtikleri isimler için ise şunları söyledi:

Aslında virüs tehlikeli ve hayatı tehdit ediyor, ama bu salgın insanların sağlık önlemlerine, hijyene ve diğer iyi işlere odaklanmasını sağladı. Bu nedenle bu isimleri düşündük. Hastane personeli de bebekleri Korona ve Kovid olarak adlandırmaya başladığında sonunda salgının adını vermeye karar verdik.

Şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da vaka sayısı 2 bin 567'ye yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
korona kovid Hindistan

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