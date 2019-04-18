Yeni doğan tayı ölüme terk eden vicdansızlara, Aras EDAŞ ekiplerinden insanlık dersi

Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Serinkuyu Köyü yakınlarında Aras Elektrik Hanak İşletme Şefliğinde arıza bakım personeli, yeni doğan tayı biberonla besleyerek, onu ölüme terk eden vicdansızlara adeta insanlık dersi verdiler.

Arıza ekipleri, gece vardiyasında Çiçeklidağ köyüne arızaya giderken yol kenarında yeni doğmuş ve boş araziye atılarak ölüme terkedilmiş taya rastladılar. Acil bakıma ihtiyacı olan taya ilk müdahaleyi yapabilmek için veteriner hekim ile görüşen Aras EDAŞ personeli Gürhan Işık, hekimin bakım yeri olmadığından yapacakları bir şey olmadığını öğrendi. Açlıktan güçlükle ayakta durabilen tayı, Aras EDAŞ Hanak İşletme Şefliği’nde beraber çalıştığı Ferdi Akçay’ın kendi köyü olan Börk Köyü’ne götürdüler. Işık; “Tayı o halde görünce içimiz acıdı, bu hayvanı bu halde hangi vicdan bırakır diye sorguladık. Hemen bir biberon tedarik ederek taya süt içirdik. Sonrasında kendi köyümüze götürüp başka bir atın yanına bıraktık” dedi. Işık, ahırda bir başka atın da yavruladığını ifade ederek, “Şimdi o at iki yavruya da annelik yapıyor.” diye konuştu.



