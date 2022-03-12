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Yavru köpeğin 'anne' demesi şaşkına çevirdi! Sosyal medyada paylaştığı video büyük ilgi gördü

12.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de yeni doğan kangal ırkı yavru köpeğin 'anne' dediğini duyanlar şaşkına dönüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede yayıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan Sabri Aydın (38) 10 yıldır çeşitli ırklarda köpek yetiştiriciliği yapıyor. Aydın, yeni doğan kangal ırkı yavru köpeklerden iki tanesinin annesinden uzaklaştığını gördü. Üşümemesi için de yavru köpeği sobanın yanına bırakıp şırınga ile besledi. Bir süre annesinden uzak kalan yavru köpeğin 'anne' diye seslendiğini duyan Aydın ve arkadaşları, şaşkına döndü. O anı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntü, kısa sürede ilgi gördü.

Sabri Aydın, yaptığı açıklamada, evde sohbet ederken yavru köpeğin 'anne' diye seslendiğini duyunca tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

"BİR ANDA 'ANNE' DİYE SES GELİNCE TUHAF OLDUK, ŞAŞIRDIK"

Yavru köpeği sobalı yere götürdüğünü ifade eden Aydın, "Biz dün bu saatlerde yavrularımızı kontrol etmeye gelmiştik. İki tane yavrumuzun anneden uzak olduğunu fark ettik. Birazda hava şartlarında dolayı üşümüşler. O yavruyu aldık sobalı yere götürdük. Küçük çocuklara yapılan mamanın içerisinde biraz vitamin biraz da şeker ve tereyağı koyduk. Mama yapıp şırıngayla yavrunun karnını doyurduk. Biz sohbet ediyorduk. Bir anda ‘anne’ diye ses gelince tuhaf olduk, şaşırdık. ‘Anne’ diye sesleniyor. İlk etapta telefonla çekmek aklımıza gelmedi. Sonra işte sesi kesildi. Bir tuhaf olduk tüylerimiz diken diken oldu. Hayret içerisine düştük" dedi.

"AYNI SESİ BİRKAÇ DEFA KISA VİDEOLARLA YAKALADIK"

Yavru köpeğin "anne" diye seslenişini cep telefonu kamerasıyla çektiğini anlatan Aydın, "Daha sonra telefonu ayarladık acaba tekrar yapacak mı? Aradan yarım saat sonra aynı sesi birkaç defa kısa videolarla yakaladık. En iyi yakaladığımız video da buydu. Daha sonra dedik, ‘paylaşalım mı paylaşmayalım mı?’ diye tereddütte kaldık. Daha sonra sosyal medya hesaplarında paylaştık. Arkadaşlar ilgi gördü. Arayanlar soranlar ‘Paylaşabilir miyiz?’ diye. Herkesle paylaştık" diye konuştu.

(İHA)

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