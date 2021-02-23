Yeni doğan yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu! 'Kokularından tanıyorlar'

Elazığ'da, 'baharın müjdecisi' olarak kabul edilen koyunların kuzulama dönemi başladı. Kuzular, süt veriminin artırılması amacıyla annelerinden ayrı olarak ağıllarda tutuluyor. Merkeze bağlı Nuralı köyünde Şavak aşiretine üye aileler yıllardır küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Aileler, kuzu doğuran koyunlarını günde 3 kez yemlerken, ağıllarda tuttukları kuzularını da sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez anneleriyle buluşturuyor. Kuzuların anneleriyle buluşma anları ve süt emmeleri renkli görüntüler oluşturuyor.

'KOKULARIYLA BULUYORLAR'

Hayvan sahiplerinden Mehmet Çam, dedelerinden beri bu işle uğraştıklarını belirterek, "Koyunlarımız doğum yapalı 20-25 gün oldu. Akşam yemini veriyoruz. Ondan sonra kuzuların ve koyunların buluşmasını göreceğiz. İnsanlar 350-400 koyunun nasıl kuzularını bulduğunu merak ediyor. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Kokularıyla birbirlerini buluyorlar" dedi.

'ZOR BİR MESLEK AMA GÜZELLİKLERİNE DE ŞAHİT OLUYORUZ'

Şavak Derneği Başkanı Naim Doğan ise hayvancılığın zorluklarını dile getirerek, "Sabahın 6'sında kalkarlar. Hayvanların günde 3 sefer yemlenmesi, 2 sefer de kuzularla buluşması oluyor. Koyunlar saat 6'da, 12'de ve 4-5 civarlarında yemleniyor. Yemlenen hayvanlar bu sefer kuzularıyla buluşarak onları doyururlar. Böylece çok güzel bir manzara olmuş oluyor. Zor bir meslek ama güzelliklerine de şahit oluyoruz. Kuzuların anneleriyle buluşmasında her kuzu, kokusu veya sesiyle bir şekilde annesini buluyor ve emziriyor. Elazığ, hayvancılık bölgesi ve 200 binin üzerinde küçükbaş hayvan söz konusu. Kışın kışlaklarda yemle karınları doyurulur, yazın da yaylalara çıkıyoruz. Erzurum, Tunceli, Sivas yaylalarına göçler başlar. Şimdi hava soğuk olduğu için dışarı salınmıyor. Yemlerle kuzuları büyütüyoruz" diye konuştu.

DHA

