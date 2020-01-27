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Yeni doğmuş bebeğe votka içiren anne-babaya tepki yağıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı. Bir anne yeni doğmuş bebeğe votkalı kokteyl içirirken bu anlar kamerayla kaydedildi.

Yeni doğmuş bebeğe votka içiren anne-babaya tepki yağıyor!

Yeni Zelanda'da kaydedilen görüntüler kısa sürede dünya genelinde viral oldu. Anne, bebeğe şişedeki alkollü karışımı içirirken babasının hiç müdahale etmeden olup biteni izlemesine tepki yağdı.

Bu videonun ardından bu kez baba, bebeğe bira içirirken görüntülendi. İkinci videonun ardından tepkiler çığ gibi büyüyünce baba açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bunun sadece 'şaka amaçlı' olduğunu söyleyen adam 'çocuklarım benim canımdır' diyerek videoları savundu.

Polis videdoyu 'dehşete düşürücü' olarak tanımladı ancak olayın ceza gerektiren bir suç olmadığını vurguladı.

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