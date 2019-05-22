Yeni doğmuş bebek ile ölüme yolculuk

Aydın’ın Didim ilçesinde lastik bot içinde 43 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmenler içinde yeni dünyaya gelmiş bebek de vardı.

Ege bölgesinde düzensiz göçmenlerin deniz yolu ile yasa dışı kaçma girişiminde bulunduğu bölgelerden Muğla’nın Bodrum ve Aydın’ın Didim ilçesinde Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, her gün düzensiz göçmen ile karşılaşıyor.

Didim’de dün gece saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı bot, Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen ile karşılaştı. 10-15 kişilik lastik bot içinde yapılan sayımda 42 Suriye uyruklu ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik botuna alınması esnasında ekiplerin dikkatini henüz yeni doğmuş bebek de çekti. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.



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