Yeni doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı (2)

TUTUKLANDI
Gaziantep'te, yeni doğum yapan 3 çocuk annesi eşi Güldane Yırtıcı'yı, hastanede yatarken, darbedip, başından, kolundan ve yüzünden bıçaklayan Ahmet Yırtıcı, emniyetteki işlemlerini ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen Ahmet Yırtıcı, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
- Ahmet Yırtıcı'nın adliyeden çıkarılışı
- Genel ve detay görüntüler
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80,2 MB
Haber:Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)
=====================
Okuyucu Yorumları 0 yorum