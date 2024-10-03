HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yeni dolandırıcılık taktiği akıllara durgunluk veren cinsten! Öğrencileri burs verme ümidiyle kandırıyorlar

Yeni dolandırıcılık taktiği akıllara durgunluk veren cinsten! Öğrencileri burs verme ümidiyle kandırıyorlar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.10.2024 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternette kurumsal bir kuruluşa ait burs ilanını görünce başvurmak istedi ancak kısa süre sonra bir gariplik olduğunu sezdi. Hatay'da burs başvurusunda bulunan bir üniversite öğrencisi az daha dolandırıcıların kurbanı olacaktı. Dolandırıcılar önce 10 TL gönderip sonra 5 TL'yi geri istediler. Dolandırıcının amacı ise kısa süre sonra anlaşıldı.

Yeni dolandırıcılık taktiği akıllara durgunluk veren cinsten! Öğrencileri burs verme ümidiyle kandırıyorlar

Hatay'da internette gördüğü kurumsal bir kuruluşa ait burs ilanına başvuran üniversite öğrencisinin hesap ve kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, 10 TL gönderip, 5 TL'yi geri istediler. Kurumla görüşen ve internette araştırma yapan üniversite öğrencisi, dolandırıcıların taktiğini kısa sürede çözdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan yüksek lisans öğrencisi Nazime Avcıoğlu, üniversite eğitimi için internet üzerinden bursları araştırırken kurumsal bir kuruluşa ait ilanı görüp başvuruda bulundu. Bir süre sonra kimlik bilgilerinin olduğu ve hesabına gönderilen 10 TL'nin 5 TL'sinin geri istendiği bir mesaj aldı. Durumdan şüphelenen Avcıoğlu, internette araştırma yaptı ve firmayla iletişime geçti. Daha önce benzer dolandırıcılık olaylarının yaşandığını öğrenince kendisine mesaj gönderen numaraya şikayette bulunacağını söyleyen Avcıoğlu, numara tarafından engellendi.

Nazime Avcıoğlu'nun annesi Cebrail Mahallesi Muhtarı Gülay Avcıoğlu, çikolata parası gönderildiğini ve sakız parası istendiğini dile getirerek, öğrencileri sahte burs ilanlarına karşı uyardı.

“GÖNDERDİKLERİ 10 TL RESMEN ÇİKOLATA PARASI GİBİ VE ONUN DA 5 TL'SİNİ GERİ İSTİYORLAR”

Gülay Avcıoğlu, dolandırıcıların oyununu anlatarak, “Kızım internetteki ilana başvurduktan 2 gün sonra geri dönüş yapıldı. Sahte kuruluş tarafından 10 TL yatırıldıktan sonra 10 TL'nin 5 TL'sini geri göndermemizi istediler. Bu durum bizde bir şüpheye neden oldu. Kuruluşun internetten yorumlarına baktık. Kuruluşu defalarca aradık ve mesajlar attık ama cevap vermediler. Polise şikayette bulunduk. 10 TL verip tekrardan 5 TL'sini geri istemesine şaşırdık. İnternetteki yorumlara baktığımızda birçok öğrencimizin başına gelmiş. Öğrencilerin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Burs başvurusu yaptıkları kuruluşları iyi incelemeleri ve yorumları okumaları gerekiyor. Dolandırıcı olan bu kuruluşlara başvuru yapmasınlar ve mağduriyetleri olmasın. Gönderdikleri 10 TL resmen çikolata parası gibi ve onun da 5 TL'sini geri istiyorlar. Şaka gibi ve inanılmaz bir şey. Kuruluş başvurusunda tüm hesap bilgilerini içeren bilgileri içeriyor. Bu mağduriyete kesinlikle düşmeyin ve dikkatli olun. Burs başvurusu yapacağınız kuruluşları iyice araştırın ve inceleyin” dedi.
(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Hatay öğrenci dolandırıcı
En Çok Okunan Haberler
Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Arkadaşını önce öldürdü sonra ateşe verdi! Günler önceki paylaşımı kafaları karıştırdı

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Neymar ile anlaşma sağlandı!

Savaştan kaçanlar Türkiye'ye sığındı: Her yer kan gölü!

Savaştan kaçanlar Türkiye'ye sığındı: Her yer kan gölü!

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Menajeri ile görüşme sağlandı! İşte Galatasaray'da kalenin yeni bekçisi

Menajeri ile görüşme sağlandı! İşte Galatasaray'da kalenin yeni bekçisi

Vatandaşa domuz yedirdi Belediye Başkanı Özlü'nün yakınıymış

Vatandaşa domuz yedirdi Belediye Başkanı Özlü'nün yakınıymış

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.