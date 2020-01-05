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  4. Yeni dönem çocuk meclisi üyeleri göreve başladı

Yeni dönem çocuk meclisi üyeleri göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 25.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 25. dönem üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumunu ziyaret ederek, görüş ve önerilerini iletti.
Başkent’teki kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görüş ve önerilerini sunan Çocuk Meclisi üyelerinin bu seferki adresi Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) oldu. Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan ve çocuk haklarından sorumlu uzmanlarla bir araya gelen üyeler, aldıkları yeni dönem kararları ile görüş ve önerilerini içeren bir dosya da sundu. 25. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ başkanlığında gerçekleşen ziyarette ombudsmanlık sisteminin işleyişi, tarihçesi ve KDK çocuk sayfasına yapılan konu başlıkları ve çözüm önerileri ele alındı.
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin, çocukları ve çocuk haklarını yakından ilgilendiren konularda çalışmalar yapan kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdüreceği belirtildi.

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