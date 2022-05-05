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Yeni dönem yakın! Avrupa, tek tip şarja yeşil ışık yaktı: Peki Apple ne yapacak?

05.05.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AP milletvekilleri, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin müzakere pozisyonunu belirleyen belgeye onay verdi. Böylece tek tip şarja yeşil ışık yakıldı. Karardan en çok Apple'ın etkilenmesi bekleniyor. Peki Apple böyle bir karar karşısında neler yapabilir?

Yeni dönem yakın! Avrupa, tek tip şarja yeşil ışık yaktı: Peki Apple ne yapacak?

Tek tip şarj için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çok yakında USB-C girişi olmayan cihaz kalmayabilir. Çünkü Avrupa Birliği, akıllı telefonlarda tek tip şarj için hazırlanıyor.

AP'DEN TEK TİP ŞARJA DESTEK

AA'nın haberine göre; Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi destekledi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yönetmelik değişikliği ele alındı.

AP milletvekilleri, AB ülkelerinde satılan tüm telefon, tablet ve dijital kameraların ortak bir şarj bağlantı noktasına sahip olmasını öngören düzenlemeye ilişkin müzakere pozisyonunu belirleyen belgeye onay verdi.

Beklenen oluyor: Tek tip şarj gerçeğe dönüşüyor! Özellikle Apple'ı etkileyecekBeklenen oluyor: Tek tip şarj gerçeğe dönüşüyor! Özellikle Apple'ı etkileyecek

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Belgeye göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

Akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak. Böylece, tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.

Akıllı saat, bileklik ve sağlık ekipmanları gibi küçük cihazlar ise söz konusu USB-C girişi kuralından muaf olabilecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor. Bu aşamadan sonra AP ile AB Konseyi düzenlemenin son halini müzakere edecek.

EN ÇOK APPLE ETKİLENECEK

Halihazırda çoğu Android cihaz USB-C girişi ile şarj ediliyor. Kulaklık ve diğer çeşitli aksesuarlar ile yeni dizüstü bilgisayarlar da aynı girişi kullanıyor. Bu düzenlemenin özellikle Apple firmasını etkilemesi bekleniyor.

lighning

Apple, akıllı telefonlar, bazı tabletler ve kulaklıklarında lightning adlı farklı bir giriş kullanıyor. Firma, yeni iPad ve dizüstü bilgisayarlarında ise USB-C girişi tercih ediyor.

PEKİ NE YAPACAK? İŞTE TAHMİNLER!

Apple'ın lightning girişi iPhone'larda da kullanılıyor. Eylül ayında ise iPhone 14 ailesinin tanıtılması bekleniyor. Daha önce iPhone 14 ailesinin USB-C girişine sahip olabileceğine yönelik bazı iddialar söz konusuydu. Ancak son zamanlarda bu iddiaların devamı gelmedi. Yine de Apple'ın iPhone 14 ile USB-C girişine geçme ihtimali olabilir.

Apple'ın iPhone 14'te lightning kullanmaya devam edeceği de konuşuluyor. Bu durumda şirket, yeni iPhone kutularına USB-C-Lightning dönüştürücü ekleyebilir. Böylece hem tek tip şarj düzenlemesine uyabilir hem de lightning girişinden vazgeçmeyebilir.

Öte yandan, Apple'ın USB-C girişini iPhone 14 ile olmasa bile iPhone 15 ile birlikte benimsemesi de ihtimal dahilinde.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Apple
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