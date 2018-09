"Yeni dönemde de büyük hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, içinde bulunulan dönemin, Türkiye'yi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacak büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyecekleri bir dönem olacağını ifade etti.

Karaaslan, yazılı açıklamasında, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser, İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetin MKYK ve MYK üyeliğine yeniden seçilmesi nedeniyle kendisine gerçekleştirdikleri ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade etti.

İl başkanlığı ve ilçe yönetimleriyle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirten Karaaslan, istişareye dayalı, çözüm odaklı çalışma modeliyle sürdürdükleri çalışmaları yeni dönemde de devam ettireceklerini vurguladı.

Yeni dönemde memleketin kalkınması için sorumluluk almayı sürdüreceklerinin altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Önceliği her zaman ülkemizin menfaatleri ve milletimizin talepleri olan bir siyasi hareketin mensupları olarak bizler, hangi görevlerde bulunuyor olursak olalım, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek için durmak yorulmak nedir bilmeden çalışanlarız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yeni dönemde de milletimize hizmetin partisi AK Parti'mizde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevimizi sürdüreceğiz. İçinde bulunduğumuz dönem, ülkemizi her alanda hak ettiği seviyeye taşıyacak büyük hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğimiz bir dönem olacaktır. Bu nedenle her birimize, sorumlu olduğumuz alanlarda yüksek bir mesuliyet bilinciyle kararlılık içerisinde çok çalışmak düşmektedir."

Karaaslan, daha sonra Samsun'dan gelen heyetle AK Parti Genel Başkan yardımcılarını ziyaret etti.