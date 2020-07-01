Yeni dönemde okullar açılacak mı? Bakan Koca 'Salgının seyrini belirler' dedi ve açıkladı

İşte Bakan Koca'nın açıklamaları:

Daha okulların açılmasına zamanımız var. Bilim Kurulu'nda bu konu gelmemiş oldu. Bu konuyu salgının seyrini belirler. Okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulu rakamların seyrine göre tartışılır, alınması gereken öneri anlamında bir yaklaşım olursa paylaşmış oluruz.

"HER İHTİMALE KARŞI DİJİTAL ORTAMDA EĞİTİM HAZIRLIKLARI YAPILIYOR"

Şu dönemde okulların açılmamasına yönelik bir yaklaşımımız olmadı. Her ihtimale karşı dijital ortamda dijital eğitimi yapmak noktasında zaten hazırlık yaptıklarını biliyoruz. Bu anlamda farklı seyir sözkonusu olursa Bilim Kurulu'nun önerisi olur onu da paylaşmış oluruz.

