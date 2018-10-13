Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, "Suriye'de, Rusya kendi İsrail'ini kurdu. ABD'nin İsrail'i vardı. Şimdi bir tane daha İsrail kuruldu ve Rusya artık bir Akdeniz gücü." dedi.

Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'nda bulunan bir otelde bu yıl altıncısı düzenlenen Abant Buluşmaları kapsamında "Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları" devam ediyor.

Burada "Güç Dengeleri" konulu oturumda sunum yapan Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, dünyada var olan politikalarla ortaya çıkan durumların hiçbir zaman ezeli ve ebedi olmadığını söyledi.

Arıboğan, insanların ve devletlerin zor zamanlarında dinlenmeye çekilerek, yaşayıp nefes almaya, imkan bulduğunda da büyümeye ve gelişmeye çalıştığını anlattı.

Eskiden Türkiye'de medya patronlarının gazetelerine attığı başlıklarla iktidarı belirlediğini ancak artık bu durumun tamamen farklı olduğunu ifade eden Arıboğan, "Kim olacağını, gazetenin başına atarlardı imzayı gelirdi ama bugün liderler gazetenin başına geleceğini tespit ediyor. Dünyanın her yerinde böyle dönüyor." diye konuştu.