Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, uluslararası örgütlere bakıldığında büyük güçlerin çıkarlarını savunan mekanizmaların görüldüğünü belirterek, "Yoksa size ne olduğu, ölmüşsünüz, öldürülmüşsünüz umurlarında değil. Bugün dünyanın tek bir kuralı var. Yeni dünyaya da bu kuralla gidiyoruz. Bunun adı 'güç'. Gücün varsa ne istersen yapabilirsin." dedi. Uluslararası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Abant Buluşmaları kapsamında gerçekleştirilen, "Yeni Dünya Düzeni ve Geleceğin Haritası Konferansları" sona erdi. Konferansın, "Türk ve Müslüman Coğrafyasında Ortak Kültürün Önemi" konulu oturumunda sunum yapan Paşayeva, son dönemlerde Türk-Müslüman coğrafyasında ortak kültür ve tarihin önemi konularının çokça konuşulmaya başlandığını söyledi. Paşayeva, tüm Türk devletlerinin aynı acıyı ve derdi paylaştığını ifade ederek, "Mesela en büyüğümüz Türkiye, Her zaman söylüyorum. Türk-Müslüman dünyasının en güçlü kalesi Türkiye. Türkiye bile bunda zorlanıyor. Haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı mücadele etmekte zorlanıyor. Bu gücü sağlayacak ne olabilir? Bu gücü sağlayacak tek şey birlik olabilir." diye konuştu.

- "Uluslararası hukuk çökmüş durumda" Uluslararası hukukun çöktüğünü savunan Paşayeva, dünyada yaşananlara bakıldığında uluslararası hukukta var olan birçok değerin aslında olmadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti: "Uluslararası örgütlere baktığımızda büyük güçlerin çıkarlarını savunan mekanizmaları görüyoruz. Yoksa size ne olduğu, ölmüşsünüz, öldürülmüşsünüz umurlarında değil. Bugün dünyanın tek bir kuralı var. Yeni dünyaya da bu kuralla gidiyoruz. Bunun adı 'güç'. Gücün varsa ne istersen yapabilirsin. Örneğin Amerika'ya bakın, kimseden hiçbir şey sormaz. İsrail, Rusya, kimseye hiçbir şey sormazlar, ne isterlerse yaparlar. Uluslararası hukukmuş, örgütlermiş umurlarında bile değil." Paşayeva, farklı dil, din ve kültüre sahip ülkelerin bir araya gelerek Avrupa Birliği'ni kurabildiğine işaret ederek, "Biz neden aynı dil, aynı millet, aynı din, aynı kültür, her şeyi ile aynı olan insanlar bu birliği kuramıyoruz ki? Bu birliği kurarsak bize nasıl bir güç verir. Yapalım bunu. Hepimiz için bunu yapalım. Bunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'yi lider olarak görüyorlar" Uluslararası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci de Batının bugüne kadar verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını söyleyerek, "İnsanlık adına güven verecek hiçbir şey yapmadı." dedi. Cebeci, dünyanın güç dengesinden bahsederek, şunları kaydetti: "Bir insanın, bir ülkenin sözünün etkili olabilmesi için mutlaka güç sahibi olması lazım. Teknolojisinin üst noktada olması lazım. Parasının dünya çapında geçerli olması lazım. Bunlar olmadığı zaman dünyada sözünü dinletemiyorsun. Dünya bu zalimlerin zulmünü öylesine tescil etmiş, öylesine görmüş ki artık kendisine öncülük yapacak lider ülke bekliyor. İşte bu lider ülke olma özelliğine sahip olan ve bu lider ülke olmanın alametlerini ve işaretlerini gösteren, ortaya koyan bu aziz milletin yolunu kesmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar. İşte biz bu noktada oyuna gelmemeliyiz." Türkiye'nin lider olarak görüldüğünü ve Türkiye'nin gerçek manada öncülük yapmasının arzulandığını anlatan Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü: