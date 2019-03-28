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Yeni Dünya Partisi’nden Cumhur İttifakı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 13:37 | Son Güncelleme

Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı Emanullah Gündüz, yerel seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı.Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı Emanullah Gündüz yaptığı yazılı açıklamada, "2030 vizyonumuz ile gelecek için siyasi çalışma yapan gençlerin partisiyiz.

Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı Emanullah Gündüz, yerel seçimde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı.
Yeni Dünya Partisi Genel Başkanı Emanullah Gündüz yaptığı yazılı açıklamada, "2030 vizyonumuz ile gelecek için siyasi çalışma yapan gençlerin partisiyiz. Bizim siyasetimiz insan merkezli hizmet siyasetidir. Bugüne kadar hizmet edene oy verdik, destek olduk, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Biz gelecek için milli şuurla devlet, millet için Cumhur İttifakı’na oy verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Genç kardeşlerimiz dünü hizmet ile dolu olan AK Parti adaylarına gönül rahatlığıyla oy verebilirler. Verilen her oy gelecek için kazanım olacaktır. Biz gençleriz, geleceğiz, gelecek için Cumhur İttifakı diyoruz. Özellikle Ankara ve İstanbul’da Cumhur İttifakı’na oy vermeliyiz. Ankara’yı, başkenti CHP-PKK-FETÖ ortaklığına bırakmayız. Özelikle Ankara’da ve Çankaya ilçesinde Cumhur İttifakı için çalışma yaptık. Seçimin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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