Yeni düzenlemeyle hayvanlar, katalogdan satılacak

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti'li Yunus Kılıç, hayvan hakları ile ilgili hazırlanacak kanunda birçok yenilik olacağını söyledi. Kılıç, "Yerel yönetimlerin sorumlulukları artırılacak. Belediyelere aktarılan para kontrol edilecek. İşkence ve eziyete cezai yaptırımlar olacak. Katalogdan hayvanları gösterip, sonra üretim alanlarında satabilecekleri yenilikler gelecek" dedi.

TBMM Tarım ve Köyişleri Komisyon Başkanı Kılıç, Meclis'e gönderilmesi beklenen, yeni hazırlanacak 'Hayvan Hakları Kanunu'nda yer verilmesi planlanan düzenlemeleri anlattı. Kılıç, Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üzerinde ortak çalıştığı 'Hayvan Hakları Kanunu' ile ilgili Meclis'te kurulan araştırıma komisyonuna gelen taleplerle ilgili de bilgi verdi. Taleplerin makul olduğunu belirten Kılıç, "Ağırlıklı olarak hayvanlara yapılan işkence ve eziyetlerin Kabahatler Kanunu'ndan çıkarılıp, ceza uygulanması ile ilgili talepler var. Bizim için de çok makul talepler. Hayvan satış yerlerinin kontrol altına alınmasını ya da kapatılmasını isteyenler var. Satış yerlerinin kontrol altına alınarak, katalog ile alınması talepleri var. Avcılığın yasaklanmasını isteyen var. Şu anda Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonumuz çalışıyor. Gelen talepleri değerlendiriyoruz" diye konuştu.