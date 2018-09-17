Yeni eğitim öğretim yılı

Adana'da, Hatay ve Mersin'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova Emine Sapmaz İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Adana genelinde 500 bine yakın öğrencinin ilk ders ziliyle okul ve arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten Demirtaş, şunları söyledi: ''Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının tüm paydaşları yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasının heyecanını ve sevincini yaşıyor. İstiklal ve istikbalimiz ile ilgili olarak üzerinde hassasiyetle durmamız gereken konuların başında hiç kuşkusuz eğitim gelmektedir. Buradan hareketle nüfusumuzun dörtte birine tekabül eden eğitim çağındaki genç kuşağımız milletimiz için büyük önem arz etmekle birlikte omuzlarımıza da ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi en büyük sermayemiz beşeri gücümüzdür." İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun da eğitimin beşikten mezara hayat boyu devam eden en iyiyi, en güzeli ve en doğruyu arayan kutlu bir yolculuk olduğunu anlattı.

Yeni bir yıla başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten Durgun, "Sevgili öğrencilerimizi milli ve manevi değerlere sahip, soru soran, düşünen, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen bireyler olarak yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biridir." dedi. Törenin ardından Vali Demirtaş sınıfları gezerek öğrenci ve öğretmenlere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi. - Hatay Hatay'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı Hatay Valisi Erdal Ata'nın da katılımıyla Antakya Haydar Mursaloğlu İlkokulunda yapıldı. Çok sayıda öğrenci ve velinin katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, halk oyunları ekibinin gösterisi ve şiirlerin okunmasıyla devam etti. Vali Ata, yaptığı konuşmada, Hatay'da 400 bin civarında öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti. Eğitimin ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli bir etken olduğunu dile getiren Ata, şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkenin gelişmesi ancak bilim, sanat, sağlık, sanayi, ulaşım gibi her alanda topyekün bir kalkınma ile mümkündür. Eğitim de bu kalkınmanın lokomotifidir. Gelecekte, bilimde, teknikte daha ileri gitmek sağlık, ulaşımda daha kaliteli hizmet almak, sanatta ve sporda dünya çapında değerler ortaya koymak istiyorsak, geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz."

Konuşmaların ardından Vali Ata, ilk ders zilini çalarak, beraberindeki heyet ile sınıfları gezdi, öğrencilere başarılar diledi. - Suriyeli öğrenciler ders başı yaptı Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle sığındıkları Hatay'da okula giden Suriyeli öğrenciler de yeni eğitim öğretim yılına başladı. İdlib'ten gelen ve Reyhanlı'daki bir geçici eğitim merkezinde ders gören 5. sınıf öğrencisi Cena El Hacci, Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Kentteki Türk arkadaşlarıyla kaynaştığını vurgulayan Hacci, ''Burada Türkçe öğrendim ve arkadaşlarımla zorluk yaşamıyorum. Onları çok seviyorum, birlik ve beraberlik içinde derslerimizi severek çalışıyoruz.'' dedi. \ - Mersin Mersin'de de yeni eğitim-öğretim yılı dolasıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Kocatepe İlkokulunda tören düzenlendi. Törende konuşan Vali Ali İhsan Su, eğitimin, bir ülkenin geleceğinin inşaasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu belirterek, ülkelerin eğitim olmadan kalkınmasının ve gelişmesinin mümkün olmayacağını vurguladı.