Yeni eğitim öğretim yılı

Bunların, tasarım beceri atölyeleri, müze ve okul dışı öğrenme imkanları, okul profilini değerlendirme, mesleki ve teknik eğitimde sektörel iş birliği çalışmaları olduğunu aktaran Canbal, "Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu tasarım ve beceri atölyelerinde öğrencilerimizin içindeki sanatsal, aynı zamanda diğer becerilerini ortaya çıkarabilecekleri alanlar oluşturmalıyız. Tasarım ve beceri atölyelerinde çocuklarımız kendilerini rahatlıkla ifade edebilmeli, onlara bu imkanları tanıyabilmeliyiz." dedi.

Öğretmen, öğrenci ve velilere seslenen Canbal, Türkiye'nin eğitim vizyonunun bileşenlerini uygulamaya taşımak üzere birçok çalışma yapıldığını belirterek, bunların bazılarını 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, öğrencilerin heyecanını paylaşmak amacıyla Bursa Çimento Fabrikası Ortaokulunu ziyaret etti.

Bursa'da 53 bin 350'si birinci sınıf olmak üzere 577 bin 650 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Törende konuşan Vali Çakacak, 79 anaokulu, 153 ilkokul ve 139 ortaokul, 124 ortaöğretim kurumu olmak üzere 495 okuldaki 139 bin 123 öğrenci ile 11 bin 581 öğretmen ve idarecinin yeni eğitim öğretim yılını tebrik etti.

Konuşmaların ardından ilk ders zilini çalan Canbal ve Dülger, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.

Dülger de öğretmenlere, öğrencilerin beceri ve meziyetlerini ortaya çıkarıp uygun ortaöğretim ve yükseköğretim alanlarına yönlendirebilecekleri noktasında inancının tam olduğunu vurguladı.

Vali Ersin Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının iyi insanlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Önce iyi, sonra da işini çok iyi yapan insanlar yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Yazıcı, "Hayatımızın, beklentilerimizin özeti aslında bu ikisindedir. Hem binamız hem de yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ise yeni dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve ailelere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve öğrenciler, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi.

Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur ve Pakize Mutlu Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de 310 okulda 77 bin öğrenci ve 5 bin 500 öğretmen ders başı yaptı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 18 Mart İlkokulu öğrencileri Mehmet Yaman ile Zeynep Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.