Yeni eğitim-öğretim yılı

DİYARBAKIR (AA) - Siirt, Mardin ve Bingöl'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt'te Halide Kutlualp Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, tüm öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin iyi eğitim almalarının hem kendileri hem de toplumun gelişmesi açısından önemli olduğunu belirten Atik, "Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bizden sonra görevi devralacak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Niyazi Kaya da eğitim ve öğretim yılının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tabiatla ve insanla uyumlu bir gençlik arzuladıklarını dile getiren Kaya, bu konuda öğretmenlere çok büyük görev ve sorumluluk düştüğünü aktardı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Kadir Ekinci, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.