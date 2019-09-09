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Yeni eğitim-öğretim yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Siirt, Mardin ve Bingöl'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı

DİYARBAKIR (AA) - Siirt, Mardin ve Bingöl'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Siirt'te Halide Kutlualp Ortaokulunda düzenlenen törende konuşan Vali Ali Fuat Atik, tüm öğrencilere başarı diledi.

Öğrencilerin iyi eğitim almalarının hem kendileri hem de toplumun gelişmesi açısından önemli olduğunu belirten Atik, "Eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle bizden sonra görevi devralacak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Daire Başkanı Niyazi Kaya da eğitim ve öğretim yılının ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tabiatla ve insanla uyumlu bir gençlik arzuladıklarını dile getiren Kaya, bu konuda öğretmenlere çok büyük görev ve sorumluluk düştüğünü aktardı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de Vali Kurtuluş Şişmantürk İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Kadir Ekinci, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Sınıfları dolaşan Vali Ekinci, öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı.

Ekinci yaptığı açıklamada, il genelinde 362 eğitim kurumunda 59 bin 431 öğrenci ile 3 bin 644 öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.

Mutlu bir gün yaşadıklarını dile getiren Ekinci, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim öğretim sezonlarında bilimin ve aklın ışığında öğretmenlerimizin rehberliğinde yeni bir döneme hazırlanacakları bir günü yaşıyoruz. Bugün bizim en mutlu olduğumuz gündür. Dolayısıyla çocuklarımızın geleceği için bir kıvılcım olacaktır." dedi.

Ekinci, okulda görev yapan öğretmenlerle de bir araya geldi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları ve veliler de katıldı.

- Mardin

Mardin'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bin 310 eğitim kurumunda, 241 bin 46 öğrenciyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çiftlik İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere başarı diledi.

İlk ders zilini çalan Sarı, 2023 eğitim vizyonu kapsamında yeni bir eğitim öğretim yılına başladıklarını ifade ederek, öğrenci öğretmen ve velilerle bu günü yaşamının sevinci içerisinde olduklarını vurguladı.

Sarı, "Eğitim camiası olarak büyük bir aileyiz. Yaşamın en önemli işinin eğitim olduğunun farkındalığıyla gözbebeğimiz olan evlatlarımızı geleceğe hazırlamak, en büyük görevimizdir. Bütün gayretimiz ve çabamız bu yöndedir.'' diye konuştu.

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