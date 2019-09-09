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Yeni eğitim öğretim yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de 2019-2020 eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenlerle başladı

Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Artvin'de, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiirler okudu, dördüncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan miniklere çiçek takdim etti.

Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Taşbilek, "Evrenin şerefli ve en güzel mahlukatı olarak yaratılan insanı çok usta bir mücevher işçiliğiyle pırlanta haline getirmemiz gerekiyor. Bu da bütün dünyada eğitimle oluyor. Cumhuriyetin ilanından sonra bizim kalkınmamızın temel unsuru da eğitimdir." dedi.

Taşbilek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu milletin hem ruhen hem bedenen hem de bütün değerleriyle ayağa kalkması, şahlanabilmesi için çaba sarf eden bütün eğitim neferlerini ve bu uğurda devletine destek olan milleti şükran ve minnetle andığını belirterek, "Bu uğurda şehit olan, bu mücadelenin bayraktarlığını yapmış çok değerli eğitim şehitlerimizden evladımız Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın kızımız başta olmak üzere hepsini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Belediye Başkanı Ercan Çimen ise belediye olarak öğrencilerin daha güzel imkanlarla ve daha nezih ortamlarda eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, Vali Taşbilek, Belediye Başkanı Çimen ve protokol üyeleri, birinci sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Tören, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

- Trabzon

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesindeki Gazi İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunları gösterileri sunduğu törende, okula yeni başlayan öğrencilere, diğer öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ile velililere hayırlı olmasını diledi.

Çocukların ve gençlerin bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartların yanında yüreği insan sevgisi ile dolu Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan bireyler olarak yetiştirmenin en büyük arzuları olduğunun altını çizen Ustaoğlu, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi öğrenci, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak sağlıklı iletişim ve işbirliği ile bu eğitim öğretim yılının da verimli ve başarılı geçmesini diliyorum." dedi.

Daha sonra sınıfları gezen Vali Ustaoğlu, öğrencilerle sohbet etti.

Törene, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Çarşıbaşı Kaymakamı Mesut Yakuta, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, İlçe Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı.

- Giresun

19 Eylül İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Vali Harun Sarıfakıoğulları, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Sarıfakıoğulları, Giresun'un 2018-2019 LGS'de Türkiye üçüncüsü olduğunu belirterek, yeni dönemde ise daha üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini kaydetti.

Üniversite sınavlarında da önemli başarılar elde edildiğini aktaran Sarıfakıoğulları, eğitim altyapısının iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Vali Sarıfakıoğulları, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Törene, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Artvin

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla merkeze bağlı Ortaköy Köyü İmam Hatip Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, ders zilinin çalmasıyla kentte 227 okulda bin 968 öğretmen ve 25 bin öğrenci için yenin eğitim öğretim yılının başladığını söyledi.

Eğitimin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmadaki yegane anahtar olduğunu vurgulayan Vali Doruk, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının en etkili ve verimli şekilde geçmesini diledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Erkan Halıcı da öğretmenin toplumun en önemli değerlerinden olduğunu ifade etti.

Okulların öğrencilerin yuvası olduğunu ve yeni eğitim öğretim yılıyla ülke genelinde yuvaların şenlendiğini belirten Halıcı, "Öğretmenler olarak bizler insanlığın kurtuluş ümidiyiz. Bizim rolümüz ruh ve manevi dünyası yıkılmış insanlar için asımın nesli, kurtuluş ve diriliş olmaktır. Bizler bunu yapabilecek bir toplumun evlatlarıyız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şiirler okundu, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından Vali Doruk ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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