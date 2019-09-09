Yeni eğitim öğretim yılı

Gümüşhane, Trabzon, Giresun ve Artvin'de, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Gümüşhane Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiirler okudu, dördüncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan miniklere çiçek takdim etti.

Törende konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Taşbilek, "Evrenin şerefli ve en güzel mahlukatı olarak yaratılan insanı çok usta bir mücevher işçiliğiyle pırlanta haline getirmemiz gerekiyor. Bu da bütün dünyada eğitimle oluyor. Cumhuriyetin ilanından sonra bizim kalkınmamızın temel unsuru da eğitimdir." dedi.

Taşbilek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu milletin hem ruhen hem bedenen hem de bütün değerleriyle ayağa kalkması, şahlanabilmesi için çaba sarf eden bütün eğitim neferlerini ve bu uğurda devletine destek olan milleti şükran ve minnetle andığını belirterek, "Bu uğurda şehit olan, bu mücadelenin bayraktarlığını yapmış çok değerli eğitim şehitlerimizden evladımız Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın kızımız başta olmak üzere hepsini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." diye konuştu.