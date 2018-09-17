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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

Bingöl ve Elazığ'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi - Bingöl Valisi Ali Mantı: "Çocuklarımızı, adalete, ilme inanan, özünü benimsemiş, sevgi, saygı, barışı ve kardeşliği inşa etmiş nesil olarak yetiştirmemiz lazım"

BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Bingöl ve Elazığ'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Bingöl'de Vali Güner Orbay Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Mantı törende yaptığı konuşmada, genç nüfusun önemine işaret ederek, öğrencilerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını söyledi.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Mantı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı, adalete, ilme inanan, özünü benimsemiş, sevgi, saygı, barışı ve kardeşliği inşa etmiş nesil olarak yetiştirmemiz lazım. Eğer bölünürsek, parçalanırsak, kuvvetimiz gider, birtakım ülkelere yem oluruz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi, kuvvet ve kudretimizi bozmamamız lazım. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe, inşallah ne içeriden ne de dışarıdan gelebilecek hiçbir kötülük bu millete asla zarar veremeyecektir."

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, 360 okulda, 3 bin 600 öğretmen ve 57 bin 840 öğrenciyle ders başı yaptıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, tören, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesi, halk oyunları gösterisi sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay da katıldı.

-Elazığ

Elazığ'daki törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şehit Musa Yılmaz İlkokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Gürtürk yaptığı konuşmada, 463 okulda, 112 bin öğrencinin ders başı yaptığını söyleyerek, "Eğitim, bir ülkede en hayati sistem, muasır medeniyet yolunu inşa eden, toplumun harcını karan en önemli unsurdur. Bu sebeple ülkemizin gelişmesi, kültür mirasını koruyup yükselterek istikbale taşıması eğitimdeki başarımızla doğru orantılıdır. Doğru, erdemli ve ahlaklı insan yetiştirmek, eğitimin en temel sorumluluğudur." diye konuştu.

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