Yeni eğitim öğretim yılı başladı

BİNGÖL/ELAZIĞ (AA) - Bingöl ve Elazığ'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Bingöl'de Vali Güner Orbay Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Mantı törende yaptığı konuşmada, genç nüfusun önemine işaret ederek, öğrencilerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını söyledi.

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Mantı, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı, adalete, ilme inanan, özünü benimsemiş, sevgi, saygı, barışı ve kardeşliği inşa etmiş nesil olarak yetiştirmemiz lazım. Eğer bölünürsek, parçalanırsak, kuvvetimiz gider, birtakım ülkelere yem oluruz. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi, kuvvet ve kudretimizi bozmamamız lazım. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe, inşallah ne içeriden ne de dışarıdan gelebilecek hiçbir kötülük bu millete asla zarar veremeyecektir."

İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, 360 okulda, 3 bin 600 öğretmen ve 57 bin 840 öğrenciyle ders başı yaptıklarını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, tören, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesi, halk oyunları gösterisi sona erdi.