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Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün ilk ders zilini çalarak, " Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor." diye konuştu.

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

CANLI DERSLER İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

EBA DESTEK NOKTALARI OLUŞTURULDU

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.

Öğretmenlerin, 31 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde hazırlık eğitimleri döneminde dijital becerilerini geliştirmelerine dönük eğitimler planlandı.

Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

UZAKTAN EĞİTİMDE VELİ REHBERLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.

Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil’ dedi.


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