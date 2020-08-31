Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek.

Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin çocuklarının uzaktan eğitim sürecini daha iyi izleyebilmesi ve çocuklarına daha iyi yönlendirme yapabilmesi için veli rehberlik eğitimleri düzenleyecek, video, kılavuz ve broşürlerle de rehberlik süreci desteklenecek.

Öğretmenlerin 21 Eylül'de okulların açılma döneminde hazırlıklı olmaları için hem hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmeleri hem de öğrencilere psikososyal rehberlik yapabilmeleri amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

Eğitimin uzaktan yapıldığı Kovid-19 salgını süresince evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul ve kurumlarda EBA Destek Noktası alanları oluşturuldu.

Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve sosyal becerilerini geliştirebilecek.

TRT EBA kanallarında yer alan "Bizden" veli kuşağı ve MEB'in destek hatları ile bu süreçte velilere ve öğrencilere psikososyal destek sunulmaya devam edilecek.

Bakanlığın uzaktan eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilere "www.uzaktanegitim.meb.gov.tr" ve "www.eba.gov.tr" internet adresinden erişim sağlanabilecek.

Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi için EBA, EBA TV ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecek.

Yüz yüze eğitimin, 21 Eylül'de "aşamalı ve seyreltilmiş uygulamalar" la başlatılması planlanıyor.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada ‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil’ dedi.



