İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı okul bahçelerine fidan dikimiyle başlayacak. Çocuklara doğa sevgisini aşılamayı, çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan projede ağaçların bakımını öğrenciler üstlenecek.
"Eğitimde geleceğe köklü adımlar" adı verilen projede, çocuklar okullarındaki ağaçlar ile büyüyecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu eğitim öğretim yılı için başlattığı proje kapsamında İzmir genelindeki tüm okulların bahçesine birer zeytin fidanı dikilecek. Böylece İzmir'e bu yıl 2 bin 576 yeni zeytin ağacı da dikilmiş olacak. Uyum programının gerçekleştirildiği okullarda fidan dikimi başladı. Fidanların dikimi 17 Eylül Pazartesi günü tamamlanacak.
- "Çocuklarımız taptaze birer fidan"
İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin iyi bakılması gereken birer fidan olduğunu söyledi. Okullardaki fidanların en güzel şekilde yeşermesini sağlarken doğadaki fidanları da unutmadıklarını ifade eden Yahşi, bu nedenle çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamaya çalıştıklarını anlattı.
Yahşi, okulların açıldığı gün çocuklara "Siz bizim geleceğimizsiniz." mesajı vermek istediklerini, bunu yaparken de bolluk, bereket ve uzun yıllar ayakta kalabilmeyi simgeleyen zeytin ağacından faydalanacaklarını dile getirdi.
Gelecek nesillerin doğa ile iç içe, ona karşı sevgi dolu olmasını istediklerini aktaran Yahşi, şunları söyledi:
"Çocuklarımız taptaze birer fidan. İstedik ki onlarla birlikte her bir okulumuza 2018-2019 eğitim öğretim yılı başlarken birer tane de olsa zeytin ağacı dikelim. Eğitim öğretimde iyiliği, merhameti çocuklarımıza vermeye çalışıyoruz. Bununla birlikte doğa, ağaç, hayvan sevgisi gibi önemli olguları da mutlaka çocuklarımızın kalplerine inşa etmeye özellikle gayret ediyoruz."
Yahşi, dikilecek fidanların bakımını öğrencilerin üstleneceğine dikkati çekerek "Onlar mezun olduktan sonra okula geldiklerinde 'Bu ağaçları biz diktik.' cümleleriyle çok mutlu olacaklardır. Onlarla birlikte büyüyecek ağaçlar." dedi.
- "Zeytin gibi verimli olsun"
Çocuğu Ömer Seyfettin İlkokulu'nda öğrenci olan Emine Yüzer, okul bahçelerine fidan dikimine katıldığını belirterek ağaç dikiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Zeytinin çok verimli, bereketli bir ağaç olduğuna işaret eden Yüzer, "Çocukların eğitimi de inşallah verimli ve bereketli geçer. Çocuklar doğa çok önemli. Her şeyden önce sağlığımız için önemli. Umarım ağaçlara iyi bakarlar." diye konuştu.
Okulun birinci sınıfına başlayan Zeynep Yüzer de fidana can suyu verdiğini aktararak ona elinden geldiğince iyi bakacağını söyledi. Ağaçları sevdiğini vurgulayan Yüzer, doğayı korumaya özen gösterdiğini kaydetti.
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