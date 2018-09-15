İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de yeni eğitim öğretim yılı okul bahçelerine fidan dikimiyle başlayacak. Çocuklara doğa sevgisini aşılamayı, çevre bilincini geliştirmeyi amaçlayan projede ağaçların bakımını öğrenciler üstlenecek.

"Eğitimde geleceğe köklü adımlar" adı verilen projede, çocuklar okullarındaki ağaçlar ile büyüyecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bu eğitim öğretim yılı için başlattığı proje kapsamında İzmir genelindeki tüm okulların bahçesine birer zeytin fidanı dikilecek. Böylece İzmir'e bu yıl 2 bin 576 yeni zeytin ağacı da dikilmiş olacak. Uyum programının gerçekleştirildiği okullarda fidan dikimi başladı. Fidanların dikimi 17 Eylül Pazartesi günü tamamlanacak.

- "Çocuklarımız taptaze birer fidan"

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin iyi bakılması gereken birer fidan olduğunu söyledi. Okullardaki fidanların en güzel şekilde yeşermesini sağlarken doğadaki fidanları da unutmadıklarını ifade eden Yahşi, bu nedenle çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamaya çalıştıklarını anlattı.