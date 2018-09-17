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Yeni eğitim öğretim yılının başlaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 12:35 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen: - "Bütün alanlarda denemeler yapabilirsiniz ama eğitim alanı, deneme hakkı lüksü vermeyecek kadar ciddi ve hayati bir konudur"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Bütün alanlarda denemeler yapabilirsiniz ama eğitim alanı, deneme hakkı lüksü vermeyecek kadar ciddi ve hayati bir konudur." dedi.

Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "devasa kangrenleşmiş sorunlarla" yeni bir eğitim yılına girildiğini savundu.

Eğitim sistemiyle ilgili uzun süredir ciddi tartışmalar yapıldığını belirten Bilgen, "Bütün alanlarda denemeler yapabilirsiniz ama eğitim alanı, deneme hakkı lüksü vermeyecek kadar ciddi ve hayati bir konudur." ifadesini kullandı.

Ayhan Bilgen, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemini "sabotaj" olarak tarif etmenin insafsızlık ve vicdansızlık olduğunu savundu. Bilgen, gözaltına alınan işçilerin bir an önce serbest bırakılmasını ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını öne süren Bilgen, bunun bedelini işçilerle emekçilerin ödememesi gerektiğini söyledi.

- "Merkez Bankasını suçlayarak bu işin içinden çıkmak imkansızdır"

Merkez Bankasının faiz arttırım kararı ve ekonomik sıkıntılara değinen Bilgen, şöyle konuştu:

"Bugün dövizdeki hızlı yükselişi durdurmak konusunda eğer Merkez Bankası faizleri de ekonomide yeni sorunlar doğuracak düzeye çıkarmışsa bunun elbette ekonomi yönetimi açısından bir açıklaması, izahı olmalıdır. Sadece Merkez Bankasını suçlayarak bu işin içinden çıkmak imkansızdır. Şüphesiz faiz arttırımının da bedelleri olacak. Üstelik dövizin düşüşünü kalıcılaştırmamasına rağmen başka risklerle karşı karşıya kalacağız. Bugün itibarıyla görüyoruz ki düşüş sadece birkaç günlük bir düşüştür ve döviz yeniden yükselmeye başlamıştır.

Ekonomik krizin önemli sebeplerinden birisi de kamu harcamalarıdır. Her ne kadar Katar Emiri tarafından Türkiye'ye verilmiş olan uçak, 'hediye' olarak tarif edilse de aslında böyle bir kriz göstere göstere gelirken bu ölçekte uçaklara talip olmak, onu almaya yeltenmek de aslında kamu harcamalarıyla ilgili içine girdiğimiz girdabın farkında olmamaktır. Bir bedel ödenmemiş olabilir, belki başka türlü bedel ödeme niyeti, arayışı olabilir. Katar'dan başka destekler aramanın hesabı içerisinde olunabilir ama bütün bunlar kamunun israflarıyla, kamu harcamalarının oluşturduğu kara delikle ilgili bir yüzleşmeden kaçınmayı asla meşrulaştırmaz."

Suriye ve İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin Bilgen, "Türkiye, Suriye'de bir an önce barışın tesisi için yapıcı davranmak zorundadır ve Suriye'nin geleceğinin Suriye halkları tarafından verilecek bir karar olduğunu kabul ederek hareket edilmelidir." görüşünü savundu.

HDP Grup Başkanvekili Bilgen, TBMM İçtüzüğü tartışmaları konusunda ise "Bir İçtüzük ihtiyacı olduğu ortadadır. Türkiye, son yasama dönemini kapatırken aslında suç işlemiştir, fiili durum oluşturmuştur. Altı ay içerisinde uyumla ilgili düzenlemeler yapılması gerektiği halde bunları yapmamak, ertelemek siyasi sorumsuzluktur. Şimdi 1-2 yıldır yapmadığınızı birkaç hafta içerisinde yapmaya kalkmanın da yasa yapma yöntemi açısından asla doğru, savunulabilir bir tarafı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bilgen eğitim faiz

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