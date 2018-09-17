Yeni eğitim öğretim yılının başlaması

Ayhan Bilgen, Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemini "sabotaj" olarak tarif etmenin insafsızlık ve vicdansızlık olduğunu savundu. Bilgen, gözaltına alınan işçilerin bir an önce serbest bırakılmasını ve taleplerinin yerine getirilmesini istedi. Ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını öne süren Bilgen, bunun bedelini işçilerle emekçilerin ödememesi gerektiğini söyledi.

"Bugün dövizdeki hızlı yükselişi durdurmak konusunda eğer Merkez Bankası faizleri de ekonomide yeni sorunlar doğuracak düzeye çıkarmışsa bunun elbette ekonomi yönetimi açısından bir açıklaması, izahı olmalıdır. Sadece Merkez Bankasını suçlayarak bu işin içinden çıkmak imkansızdır. Şüphesiz faiz arttırımının da bedelleri olacak. Üstelik dövizin düşüşünü kalıcılaştırmamasına rağmen başka risklerle karşı karşıya kalacağız. Bugün itibarıyla görüyoruz ki düşüş sadece birkaç günlük bir düşüştür ve döviz yeniden yükselmeye başlamıştır.

Ekonomik krizin önemli sebeplerinden birisi de kamu harcamalarıdır. Her ne kadar Katar Emiri tarafından Türkiye'ye verilmiş olan uçak, 'hediye' olarak tarif edilse de aslında böyle bir kriz göstere göstere gelirken bu ölçekte uçaklara talip olmak, onu almaya yeltenmek de aslında kamu harcamalarıyla ilgili içine girdiğimiz girdabın farkında olmamaktır. Bir bedel ödenmemiş olabilir, belki başka türlü bedel ödeme niyeti, arayışı olabilir. Katar'dan başka destekler aramanın hesabı içerisinde olunabilir ama bütün bunlar kamunun israflarıyla, kamu harcamalarının oluşturduğu kara delikle ilgili bir yüzleşmeden kaçınmayı asla meşrulaştırmaz."