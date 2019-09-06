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Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliğince, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı için alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak - 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet verecek - Bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlenirken, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek - Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimler de emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından titizlikle sürdürülecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliğince, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıkları arasında "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin
Artırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi" kapsamında, İstanbul'daki eğitim
kurumlarının koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlandı.

Bu çerçevede, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında kentteki 6 bin 790 eğitim ve öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya
çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegrasyonu çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Güvenlik tedbirleri kapsamında öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulunun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. 269 okulda okul kolluk görevlisi ile bin 117 okulda da özel güvenlik görevlisi hizmet
verecek. Ayrıca bütün okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi belirlendi.

- Jandarma bölgesindeki okulların güvenliği

İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasında bulunan 143 okuldan güvenlik kamerası
eksiği olanların ihtiyaçları da giderildi.

Bu okullar için güvenli eğitim koordinasyon görevlisi olarak 89 jandarma personeli, okul
giriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak için de 59 devriye personeli görevlendirildi.

Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik
denetimler emniyet ve jandarma trafik personeli tarafından titizlikle sürdürülecek. İlgili
mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacak.

- Mobil okul timleri

Ayrıca, 250 polisten oluşan 65 "Mobil Okul Timi", okul yöneticileriyle okulda ve
çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecek. Bu çerçevede sürekli görünür,
kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz sürdürülecek.

Eğitim-öğretim yılı boyunca, il genelinde Mobil Okul Timlerince yapılacak kontroller dışında,
okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere
yönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecek.

Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının
önlenmesi, internet kafe gibi yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde
sürdürülecek.

Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için veliler, okul aile birlikleri, meslek odaları, sivil toplum
kuruluşları, basın, okul yöneticileri ve güvenlik görevlileri etkin bir iş birliği ve
dayanışma içinde olacak.

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