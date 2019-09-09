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Yeni eğitim ve öğretim yılında trafik polisleri okul servislerine denetim yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 08:17 | Son Güncelleme

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Zincirlikuyu’da trafik polisleri okul servislerini denetledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla Zincirlikuyu’da trafik polisleri okul servislerini denetledi. Uygulama noktasında durdurulan servisleri inceleyen polis, sürücülerin evraklarını da kontrol etti.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılının bugün başlamasıyla beraber İstanbul’da çok sayıda okul servisi trafiğe çıktı. Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 07.00 sıralarında Zincirlikuyu başta olmak üzere mega kentin birçok noktasında okul servisi denetimi gerçekleştirdi. Barbaros Bulvarı üzerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları okul servislerini inceledi. Araçların arkasında “dur” levhasından, içerisinde doluluk oranına kadar tüm incelemeleri yapan polis, okul servislerine adeta göz açtırmadı. Polis evrakları eksik olan bazı sürücülere cezai işlem uygularken, eksiği olmayanlara ise teşekkür etti.

“Biz sonuçta çocukları taşıyoruz, mesuliyet altındayız”
Denetimlerle ilgili konuşan bir servis şoförü, “Sorgulama yapılıyor. Böyle olmasını devam etmesini diliyorum. Araçları sıkıntı olan bazı arkadaşlar var. Biz ‘L’ serisine geçtik. Korsan servislerde var. Bunların devamını diliyorum, memur arkadaşlarda bu şekilde denetimlerini yapıyorlar. Biz sonuçta çocukları taşıyoruz, mesuliyet altındayız” dedi. Diğer servis sürücüleri ise, “Denetimler gerekli” ifadelerini kullandı.
Öte yandan denetimlerin gün içerisinde belirli aralıklarla çeşitli noktalarda süreceği öğrenildi.

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