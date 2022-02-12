Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayında yeni ekonomi teşvik ve tedbir paketinin detaylarını tek tek duyuran Bakan Nebati'nin açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüntülü bağlanarak yeni ekonomi paketi ile ilgili önemli detayları aktardı. Günler önce duyurulan ve merakla beklenen açıklamaya ilişkin Yeni ekonomi destek paketi nedir? Bakan Nebati'nin açıkladığı yeni ekonomi paketinde neler var? Kimler yararlanabilir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda yeni ekonomi teşvik ve tedbir paketinin detaylarına haberimizde yer verdik.

YENİ EKONOMİ DESTEK PAKETİ NEDİR?

Bakan Nebati, geçen yıl aralık ayında Türkiye Ekonomi Modeli adımlarını bir bir ilediklerini söyledi. Bugün de 20 Aralık'tan sonra önemli bir eşiği geçeceklerini ifade eden Bakan Nebati, güçlü üretim, güçlü ihracat, güçlü kalkınma için tek hedefin istikrar olduğunu söyledi.

'Altına ilişkin tasarruf önerimiz nedir? Neler yapmamız gerekiyor?' diyerek açıklamasını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, söz konusu modelin; yastık altı birikimlerini ekonomiye kazandıran sistemi bütüncül olarak finansmana alınması ve yurt içi tasarrufların geliştirilmesine, etkin yatırımlara yönlendirilmesine ve Türk Lirası tasarrufların artırılmasını amaçlayan bir model olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, açıklamasında "Bu model yastık altı birikimleri finansal sisteme kazandıracak, büyümenin finansmanında dış tasarrufların yerine yerli tasarrufların merkeze alınmasını sağlayacak, yurt içi tasarrufların etkin yatırımlara yönlendirilmesi gerçekleştirilecek, TL tasarrufların cazibesini artıracaktır. Bilindiği üzere bugüne kadar yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışmalar bütüncül olmadan paydaşlar vasıtasıyla yürüyordu. Yastık altındaki büyük tasarruflar ülkemizin gerçeği olmasına rağmen bunun ekonomiye kazandırılmasına yeterinde yol alınamadı." ifadelerini kullandı.

Bu yılın Mart ayından itibaren tüm illerde en az 1 adet olmak üzere bin 500'den fazla kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatacaklarını ifade eden Bakan Nebati, "Fiziki Altın tasarruflarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler." dedi. Bakan Nebati konuşmasını şöyle sürxürdü:

"Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi altınlarının karşılığı TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanırken risksiz bir kazanç sağlayacaklardır. Fiziki altın teslim noktaları bankalar olacak, platformlar olacak ve kuyumcular olacak. Kuyumcuların sayısı 1500’ün üzerinde olacak. Mart ayından itibaren ve yıl sonuna en az 10000 kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz."

Böylelikle; Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım-satım işlemleri ve transfer sistemleri Takasbank’la yürümüş olacak. Evlerde yastık altında tutulan altınların artık Türkiye ekonomisini de güçlendireceğini ifade eden Bakan Nebati, "finansal sistemi rahatlatacak, TL’yi özendirecek araç haline dönüştürülmesinin tam zamanı." dedi.

Bakan Nebati; bankalarda katılım bankaları paydaşlarını da açıkladı. Emlak Katılım, Vakıf, Ziraat, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka bu işin önde gidenleri olacak." diyen Bakan Nebati, vatandaşın mevcut ziynet altınını teslim edeceğini ve Katılım bankaları ile kamu mevduat bankalarının bu işleyişteki en önemli adım olacağını sözlerine ekledi.

YENİ EKONOMİ PAKETİNDE NELER VAR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı yenş destek paketlerinin özellikleri şu şekilde:

Yatırım destek paketi:

24 ay ödemesiz dönem, 96 ay vadeli.

Her bir KOBİ için limit 25 milyon, büyük firmalar için 100 milyon lira.

İhracat destek paketi:

6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade.

İşletme harcamaları destek paketi:

6 ay ödemesiz, 24 ay vade.

Destek paketi için "Bitince yenilenecek paketin ilk adımı" değerlendirmesini yapan Bakan Nebati, çekilen kredilerin sözleşme ile belgeleneceğini ve faturaların takip edileceğini de sözlerine ekledi.

YENİ EKONOMİ DESTEK PAKETİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bakan Nebati, konuşmasına Kredi Garanti Fonu (KGF) ile devam etti.

KGF aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketidir.

Kredi Garanti Fonu, (KOBİ) ve KOBİ dışı firmaların, "müteselsil kefil" olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlar.

Kredi Garanti Fonu kefalatinden KOBİ tanımına haiz olan diğer işletmeler gibi esnaf ve sanatkârlar, serbest meslek mensupları, tarımsal firmalar ve çiftçiler de yararlanabilir.

Hazine destekli kefaletler özelinde ihracatı veya döviz kazandırıcı faaliyeti olan firmaların Bankalar aracılığıyla Eximbank'a yönelik veya Banka kaynağından kullandırılacak TL/ YP kredilerine yönelik kredi taleplerine %100'e kadar kefalet sağlanmaktadır.

Öte yandan görüntülü bağlanarak açıklamalarda bulunan gıdada KDV oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında KDV sistemini sadeleştirme kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini belirtti. Un ve ekmekte zaten uygulanan indirime ilişkin detayları aktaran Erdoğan, yeni düzenleme ile gıda ürünlerinde devlet adına yüzde 7'lik indirim yapıldığını söyledi. Erdoğan, söz konusu ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi ağırlığa sahip olduğunu belirtti.

Gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte market fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Temel gıda ürünlerinde kdvnin yüzde 1 olmasına ilişkin kararın 13 Şubat Pazar tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası market zincirlerinden fiyatlarda indirim yapması bekleniyor.

