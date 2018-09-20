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Yeni Ekonomi Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: - "Yeni Ekonomi Programı çok iyi çalışılmış bir program. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz" - "Biz MÜSİAD ve sanayici kesimi olarak işsizlikle ilgili çalışmaya, büyümeye ve katma değerli üretim yapmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Ekonomi Programı'nın çok iyi çalışılmış bir program olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz." dedi.

Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

YEP'in çok iyi çalışılmış bir program olduğunu aktaran Kaan, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin' odaklı bu öngörüleriyle birlikte çok iyi çalışıldığını söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz. 2019 yılı için tüm dünyada beklenen daralmanın da aynı şekilde bu sürecin içine dahil edildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Kaan, 2020 ve 2021 sonrasındaki değişimin çok iyi planlandığını gördüklerini kaydederek, "Kendilerine ellerine sağlık diyorum. Biz MÜSİAD ve sanayici kesimi olarak işsizlikle ilgili çalışmaya, büyümeye ve katma değerli üretim yapmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.

2013'e kadarki süreçte Türkiye'nin büyüme rakamlarının gayet iyi olduğunu vurgulayan Kaan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu sürece döneceğimizi düşünüyorum. Dünyadaki daralmanın etkisini görüyoruz. Yurt dışından gelen ve yurt içinde pompalanan bir algı var. Bu algıya karşı çıkıyoruz. Piyasalarda bazı sıkıntılar olabilir, ülke bu süreci rahatlıkla atlatacak bir düzeyde. Bizim için buradaki 2 seneyi rahatlıkla atlatıp sonrasında eski büyümemize döneceğimizi düşünüyorum."

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Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD YEP

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