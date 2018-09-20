İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yeni Ekonomi Programı'nın çok iyi çalışılmış bir program olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz." dedi.

Kaan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dengelenme, Değişim ve Disiplin" sloganıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

YEP'in çok iyi çalışılmış bir program olduğunu aktaran Kaan, "Dengelenme, Değişim ve Disiplin' odaklı bu öngörüleriyle birlikte çok iyi çalışıldığını söylemek istiyorum. Önümüzdeki süreçle ilgili olarak her türlü değerlendirmenin yapıldığını görüyoruz. 2019 yılı için tüm dünyada beklenen daralmanın da aynı şekilde bu sürecin içine dahil edildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Kaan, 2020 ve 2021 sonrasındaki değişimin çok iyi planlandığını gördüklerini kaydederek, "Kendilerine ellerine sağlık diyorum. Biz MÜSİAD ve sanayici kesimi olarak işsizlikle ilgili çalışmaya, büyümeye ve katma değerli üretim yapmaya devam edeceğiz." bilgisini verdi.