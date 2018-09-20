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Yeni Ekonomi Programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 20:21 | Son Güncelleme

YASED Başkanı Ahmet Erdem: - "Özellikle, ithalata bağımlılığının azaltması ve ihracatı arttırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının kamu-özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilerek yürütülmesi sürecinde, YASED olarak uluslararası bilgi ve deneyimimizle, çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceğiz" - "Programda, başta AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması, iş yapış süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli bir konu olan uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması hedefleri yerindedir" - "YASED'in öncelikleri ile örtüşen bu programın gerçekleştirilmesi uluslararası doğrudan yatırım akışını etkileyecektir"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, "Özellikle, ithalata bağımlılığının azaltması ve ihracatı arttırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının kamu-özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilerek yürütülmesi sürecinde, YASED olarak uluslararası bilgi ve deneyimimizle, çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdem, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

Yeni Ekonomi Programı'nın, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanarak, somut ve net hedefler ortaya koyduğunu aktaran Erdem, "YEP ekonomik bir dengelenmenin sağlanması yönünde önemli bir yol haritası çizmektedir. Bu kapsamda, dengelenme süreciyle eş zamanlı olarak mali disiplinin korunmasını, üretim ve ihracatta katma değere odaklı değişim politikasının benimsenmesini ve nitelikli iş gücünün sağlanması yönünde politika ve tedbirlerin alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz." yorumunu yaptı.

Erdem, bu süreçte özellikle, ekonomi yönetiminde hızlı karar alan, piyasaların ve özel sektörün önünden giden ve özel sektörün önünü açan bir yönetim anlayışının benimsenmesinin, finansal istikrarı ve güvenliği esas alan yeni bir finansal yapı oluşturması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Program kapsamında yer alan cari açığın düşürülmesi hedefi ile ilgili olarak, döviz ihtiyacının kısa vadeli araçlar yerine uzun vadeli uluslararası doğrudan yatırımlarla finanse edilmesinin doğru bir yaklaşım olacağını dile getiren Erdem, şunları aktardı:

"Bununla birlikte, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarını geliştirecek modellerin ve küresel değer zinciri bakış açısıyla geliştirilecek yeni pazar, ürün ve ihracat desteklerinin çıkarılması da bu yaklaşımı destekleyecektir. Özellikle, ithalata bağımlılığının azaltması ve ihracatı arttırmak amacıyla yerli üretim ve dünyadaki en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının kamu-özel iş birliği modelleri ile gerçekleştirilerek yürütülmesi sürecinde, YASED olarak uluslararası bilgi ve deneyimimizle, çalışmalara katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Erdem, yatırım ortamının ihtiyaç duyduğu öncelikli hususlardan biri olan, vergi ve teşvik mevzuat ile mekanizmalarının bütüncül hale getirilerek, sadeleştirilmesi ve vergi tabanının genişletilerek daha etkin hale getirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Programda, başta AB ile Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların tamamlanması, iş yapış süreçlerinin kolaylaştırılması yönünde önemli bir konu olan uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması hedefleri yerindedir. YASED’in öncelikleri ile örtüşen bu programın gerçekleştirilmesi uluslararası doğrudan yatırım akışını etkileyecektir." bilgisini verdi.

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Ahmet Erdem YASED

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