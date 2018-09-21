KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) kendilerine ışık tuttuğunu, sanayiciler olarak üzerlerine düşen sorumlulukları her zaman olduğu gibi yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, cari açığın azaltılmasında alınan tedbirlerin isabetli olduğunu vurgulayarak, programda belirtilen ilaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerinin cari açığın azaltılmasında önemli sektörler olduğunu bildiklerini kaydetti.

Söz konusu sektörlerde verilecek destekleri ve stratejik yönlendirmeleri önemli bulduklarına işaret eden Zeytinoğlu, "Yatırımlar dahil kamu tasarrufu noktasında atılan adımları olumlu buluyoruz ancak yüksek bütçe açığının makro ekonomideki kırılganlıklara katkı vermesi nedeniyle programda bütçe açığında önemli miktarda azalma öngörülmesine rağmen her zaman dile getirdiğimiz gibi hedefimizin denk bütçe olması gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan faiz dışı fazlanın artıyor olmasını olumlu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.