Yeni Ekonomi Programı: Hükümet gelecek 3 yıl için nasıl bir vizyon ortaya koydu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomide iki zorlu yılın ardından 2021 yılına gelindiğinde dengelerin yerine oturacağını öngören Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) bugün düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Berat Albayrak, YEP'in üç prensibe bağlı kalan bir program olduğunu ifade etti ve bu prensipleri şöyle sıraladı:

Dengelenme

Değişim

Disiplin

Son 5 yılda yılda ortalama yüzde 6 hızında büyüyen Türkiye ekonomisinde özellikle özel sektörün üzerindeki kısa vadeli dış borç yükü ve bu yıl hızla yükselen enflasyon Türk Lirası üzerinde baskı yaratmış, TL ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer yitirmişti.

Dengelenme nasıl olacak?

2018 - 2021 dönemi için makroekonomik hedefleri kapsayan YEP'te, 2017'de yüzde 7,3'lük büyüme yakalayan ekonominin 2021'e kadar kademeli olarak hız kesmesi öngörülüyor.

Berat Albayrak büyüme hızındaki bu yavaşlamanın yeniden dengelenme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti, 2021'den itibaren ekonominin sürdürülebilir ve güçlü büyüme trendine girmesi için çalışacaklarını ifade etti.