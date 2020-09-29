Yeni Ekonomi Programı nasıl değerlendirilmeli?

29 Eylül tarihinde açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) geçtiğimiz haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve diğer politika adımları ile beraber değerlendirmek lazım.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta TCMB politika faizini 200 baz puan yükselterek 10,25'e çıkarmıştı.

O zaman da altını çizdiğim üzere, enflasyon yüzde 11,27 iken gelen bu faiz artışının ileriye yönelik olumlu bir sinyal değeri taşıması ötesinde kalıcı bir itibar yenileme sağlaması zordu.

Geçen hafta filizlenen pozitif algının uzun soluklu olabilmesi için diğer politika adımları ile desteklenmesi gerekiyordu. Bu noktada politika yapıcılardan beklenenler şunlardı:

1) Para Politikası: Kurdaki yangını söndürmek ve kur artışı ile artan maliyetlerin enflasyon üzerindeki baskısını azaltabilmek için politika faizinin enflasyon beklentilerinin üzerine çekileceğine dair sinyal

2)**Makro ihtiyati önlemler**: Çok hızlı kredi genişlemesine dayalı politikaların yarattığı kırılganlıkları göz önünde bulundurarak ağustos ayında başlayan "soğutma" adımlarının devamı