"Yeni ekonomi programı ticaretin bereketini artıracak"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program'a ilişkin, "Gerçekçi bir bakış açısı ve titizlikle hazırlanmış. Programın merkezinde istikrar ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Tarım ve ticaret hayatımızda ürünün değerini, ticaretin bereketini artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, programda yeniden üretim ekonomisine geçişin ön planda olduğunu vurgulayarak cari açığın azaltılması için ilaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerinin öncelikli olarak ele alınacağı ve ihracatın destekleneceğinin ifade edildiğini belirtti.

Programda, tarıma direkt vurgu yapıldığını aktaran Kestelli, tohumdan gübreye dışa bağımlılık oranının azaltılarak öz kaynaklara yönelecek olmanın sevindirici olduğunu vurguladı.

Kestelli, tarımda öze dönüşün, programın 2 milyon yeni istihdam hedefine ulaşmasında da etkin rol oynayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: