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"Yeni ekonomi programı ticaretin bereketini artıracak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli: - "(Yeni Ekonomik Program) Gerçekçi bir bakış açısı ve titizlikle hazırlanmış. Programın merkezinde istikrar ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Tarım ve ticaret hayatımızda ürünün değerini, ticaretin bereketini artıracağına inanıyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomik Program'a ilişkin, "Gerçekçi bir bakış açısı ve titizlikle hazırlanmış. Programın merkezinde istikrar ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Tarım ve ticaret hayatımızda ürünün değerini, ticaretin bereketini artıracağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kestelli, yaptığı yazılı açıklamada, programda yeniden üretim ekonomisine geçişin ön planda olduğunu vurgulayarak cari açığın azaltılması için ilaç, petrokimya, enerji, makine/teçhizat ve yazılım sektörlerinin öncelikli olarak ele alınacağı ve ihracatın destekleneceğinin ifade edildiğini belirtti.

Programda, tarıma direkt vurgu yapıldığını aktaran Kestelli, tohumdan gübreye dışa bağımlılık oranının azaltılarak öz kaynaklara yönelecek olmanın sevindirici olduğunu vurguladı.

Kestelli, tarımda öze dönüşün, programın 2 milyon yeni istihdam hedefine ulaşmasında da etkin rol oynayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ayrıca, Çin ve Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara ağırlık verilecek olması da üretim ve ihracat süreçlerine olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra ihracatı desteklemek amacıyla Eximbank'ın öz kaynaklarının daha da güçlendirileceğinin, nakdi kredi, ihracat kredi sigortası ve garanti imkanlarını geliştirerek çeşitlendirileceğinin açıklanmasının da tarım ve gıda ihracatını teşvik edeceğini düşünüyorum.

Ülke ekonomisine 127 yıldır katkı sağlayan İzmir Ticaret Borsası olarak, merkezine emeği ve üretim ekonomisini koyan, uzun soluklu bir yol haritası sunan yeni ekonomik programın, tarım ve ticaret hayatımızda ürünün değerini, ticaretin bereketini artıracağına inanıyoruz. Belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya da hazırız.

Bu süreçte Türk tarımının 'Tarım 4.0' çerçevesinde geleceğe hazırlanması, verimliliğin yükseltilmesi, markalaşmaya yatırım yapılması, yeni pazarların geliştirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ile devam eden iş birliklerinin de yeni ekonomik program çerçevesinde hız kazanacağına inanıyorum."

Programın ülke için hayırlı olmasını dileyen Kestelli, "Dengelenme, disiplin ve değişim parametreleri üzerine oturan program belirsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelik detaylı adımlar içeriyor. Gerçekçi bir bakış açısı ve titizlikle hazırlanmış. Programın merkezinde istikrar ve sürdürülebilirlik yer alıyor. Ayrıca tasarrufu ön plana çıkartarak ve bunu kamu mekanizmalarından başlatarak adeta bu yönde bir seferberlik çağrısı da içeriyor." ifadelerini kullandı.

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ekonomik program Işınsu Kestelli İzmir Ticaret Borsası

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