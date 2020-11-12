Yeni ekonomi yönetimi beklentileri karşılayabilecek mi?

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül'e göre ise yeni ekonomi yönetiminden öncelikli beklenti serbest piyasa işleyişine sadık kalınması.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Sönmez'e göre yeni atamalarla yurt içi ve yurt dışında kaybedilen güvenin yeniden sağlanması amaçlanmakta.

Ekonomist Mustafa Sönmez "Bu kadro değişiklikleri zor durumdaki ekonomi ve AKP rejimini dengelemek amaçlı yapılıyor. Ekonomi gerçekten çok kritik durumda" görüşünü dile getiriyor.

Ancak ekonomistler Erdoğan'ın söyleminin icraata da yansıması gerektiğini vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin TBMM'deki grup toplantısında çarşamba günü yaptığı konuşmada da ekonomide yeni dönem vurgusu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başındaki isimlerin değişmesi, ekonomi yönetiminde yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor.

Yeni bir ekonomi programının hazırlanıp hayata geçirilmesinin gerektiğini söyleyen Şengül, "Kişisel uygulamalardan çıkarılarak, kurumlara itibarlarını kazandıracak bir yapı beklentisi var" diyor.

'İsimler değişse de sistem değişmiyor'

Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevini sürdüren Berat Albayrak, Pazar akşamı istifa ettiğini duyurdu.

Erdoğan'ın bu istifayı onaylamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı olarak Lütfi Elvan atandı.

Cuma gecesi yayımlanan kararname ile ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı (TCMB) Murat Uysal, görevden alındı.

Uysal'ın yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi.

"Naci Ağbal bankacı değil, merkez bankacı hiç değil; sadece maliye deneyimi var" diyen ekonomist Mustafa Sönmez yine de bunun önemli olmadığını; çünkü TCMB'nin faiz kararlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar vermeye devam edeceğini aktarıyor.

Sönmez, "Buradaki tercih tamamen Saray'a bağlı ve Saray'a itaat edecek, hiç sorun çıkarmayacak bir isim, bundan öte bir özelliği yok" ifadesini kullanıyor.

Bu yüzden Sönmez'e göre kişiler değişse de sistem değişmiyor.