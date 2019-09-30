Yeni Ekonomik Program ekonominin geleceği için ne söylüyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hükümetin 2022 yılına kadar olan ekonomi yol haritasını Ankara'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı, büyümede, enflasyonda, işsizlikte ve diğer makro göstergelerde hükümetin hedeflerini duyurdu. Bugün açıklanan Yeni Ekonomik Program'ı iki açıdan değerlendirmek mümkün. Hedeflerdeki içsel tutarlılık Bu tür programlarda bir sonraki seneden ötesine ait tahminler genelde büyük revizyonlara tabi olduğu için şimdilik sadece 2020 yılına odaklanalım. Yeni programda ilk göze çarpan unsur gelecek yıla ait büyüme rakamının yüzde 3,5'ten yüzde 5'e revize edilmesi. Büyümek, hele de ülkenin potansiyel büyüme hızına yakın bir seviyede büyümek fena mı olur? Olmaz elbette ama bunda mevcut hızınız ve o potansiyele ulaşmak için harcayacağınız efor çok önemli. Yüzde 0,5 tahmin edilen 2019 büyümesinin bir senede yaklaşık 5 puanlık bir hız artışı yaşaması için ciddi bir ivmelenme gerekli. Bu durum, park halindeki bir aracı bir anda hızlandırmak için gaz pedalına sonuna kadar basmak gibi araca hasar verebilecek, araçtakileri sarsabilecek bir hedef.

Programdaki diğer tahminleri incelediğimizde ise bir senede yüzde 5'lik büyüme artışının yaratabileceği yan etkiler konusunda oldukça iyimser bir yaklaşım görüyoruz. Büyüme, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıları beraberinde getirir. Özellikle son iki senede düşük talep nedeni ile ertelenen zamların talepte oluşacak hızlı bir canlanma ile beraber fiyatlara yansımasını beklemek makuldür. Bununla birlikte, 2020 yılına ait enflasyon tahmininin yukarı değil bilakis aşağı yönlü revize edilip yüzde 8.5'e çekilmesi iç tutarlılık açısından sıkıntı arz ediyor. Benzer bir problemi cari açık tahminlerinde de görüyoruz. Türkiye ekonomisi ithal arama malına dayalı bir üretim yapısına sahip olduğundan büyüme yavaşladığında, bu sene olduğu gibi cari açığımız kapanıyor, büyüme arttığında ise cari açık büyüyor. Bu durumda, büyüme hedefinin yukarı revize edildiği bir senede cari açığın aşağı revize edilip yüzde 1.2'ye çekilmesi de içsel tutarlılık açısından sorun teşkil ediyor. Keza tarihsel ortalamaları incelediğimizde de yüzde 5'lik büyüme gerçekleşen yıllarda cari açığın izlediği ortalama seviyelerin YEP hedeflerinden oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.