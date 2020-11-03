Yeni elektrikli SUV geliyor: BMW iNEXT'in tanıtım tarihi belli oldu!

BMW elektrikli otomobiller konusunda rakipleri gibi hızlıca hareket ediyor. Fakat BMW'den bu anlamda bazı beklentiler söz konusu. Bu beklentilerin bir adı da BMW iNext. Daha önce kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan ancak henüz tanıtımı yapılmayan elektrikli SUV modeli için artık tarih belli oldu.

İŞTE BMW İNEXT'İN TANITIM TARİHİ

BMW iNext'in tanıtım tarihi BMW tarafından yapılan paylaşımla açıklandı. #NextGen etiketiyle ortaya çıkan bilgilere göre BMW iNext 11 Kasım günü tanıtılacak. Tanıtım, koronavirüs dolayısıyla tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Ayrıca BMW iNext'in yanında BMW'nin motorsiklet birimi BMW Motorrad da sahne alacak. Ayrı bir etkinlik de 17 Kasım'da Mini için düzenlenecek.

BMW İNEXT TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

BMW iNext'ten beklentiler, teknolojik bazı yenilikler sunması yönünde. Zira BMW tarafından iNext, ''yeni teknoloji amiral gemisi'' olarak niteleniyor. 300-600 beygir arasında değişen beygir gücü seçenekleri ve 400-600 km arasında değişen menzil seçenekleri de BMW iNext'te görmeyi beklediklerimiz arasında. Kesin bilgileri ise 11 Kasım'da öğreneceğiz gibi görünüyor.