HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Yeni elektrikli SUV geliyor: BMW iNEXT'in tanıtım tarihi belli oldu!

Yeni elektrikli SUV geliyor: BMW iNEXT'in tanıtım tarihi belli oldu!

OTOMOBİL HABERLERİ  | 03.11.2020 17:27 | Son Güncelleme

BMW'nin yeni elektrikli SUV'u BMW iNext tanıtım tarihi ile karşımıza çıktı. Alman otomobil üreticisi BMW yaptığı açıklama ile BMW iNext'in tanıtım tarihini duyurdu. İşte yakın geleceğin elektrikli SUV'u BMW iNext'in tanıtım tarihi!

Yeni elektrikli SUV geliyor: BMW iNEXT'in tanıtım tarihi belli oldu!

BMW elektrikli otomobiller konusunda rakipleri gibi hızlıca hareket ediyor. Fakat BMW'den bu anlamda bazı beklentiler söz konusu. Bu beklentilerin bir adı da BMW iNext. Daha önce kamuflajlı bir şekilde karşımıza çıkan ancak henüz tanıtımı yapılmayan elektrikli SUV modeli için artık tarih belli oldu.

İŞTE BMW İNEXT'İN TANITIM TARİHİ

BMW iNext'in tanıtım tarihi BMW tarafından yapılan paylaşımla açıklandı. #NextGen etiketiyle ortaya çıkan bilgilere göre BMW iNext 11 Kasım günü tanıtılacak. Tanıtım, koronavirüs dolayısıyla tamamen çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Ayrıca BMW iNext'in yanında BMW'nin motorsiklet birimi BMW Motorrad da sahne alacak. Ayrı bir etkinlik de 17 Kasım'da Mini için düzenlenecek.

BMW iNext tanıtım tarihi

BMW İNEXT TEKNİK ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNACAK?

BMW iNext'ten beklentiler, teknolojik bazı yenilikler sunması yönünde. Zira BMW tarafından iNext, ''yeni teknoloji amiral gemisi'' olarak niteleniyor. 300-600 beygir arasında değişen beygir gücü seçenekleri ve 400-600 km arasında değişen menzil seçenekleri de BMW iNext'te görmeyi beklediklerimiz arasında. Kesin bilgileri ise 11 Kasım'da öğreneceğiz gibi görünüyor.

Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?
En Çok Okunan Haberler
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
Minik Elif hastanede annesiyle buluştu
Minik Elif hastanede annesiyle buluştu
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Pasta cila nasıl yapılır?
Pasta cila nasıl yapılır?
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Diğer Haberler
Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?
İkinci el araç alacaklar dikkat!
Sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor
Sıfır otomobil fiyatları güncelleniyor
Güncel Vespa fiyatları nasıl?
Vespa motor fiyatları nasıl?
Formula 1 Pilotları Ne Kadar Kazanıyor?
F1 yarış pilotlarının aldıkları ücretler
ÖTV'den sonra Peugeot 301 fiyat listesi ne oldu?
ÖTV zammı sonrasında Peugeot 301'e ne kadar zam geldi?
ÖTV'den sonra BMW 5 Serisi fiyatı ne oldu?
ÖTV zammı sonrasında BMW 5 Serisi fiyatlarına baktık!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.