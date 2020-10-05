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  4. Yeni erotik romanın adı dikkat çekti: Koronavirüsle öpüşmek!

Yeni erotik romanın adı dikkat çekti: Koronavirüsle öpüşmek!

İLGİNÇ HABERLER  | 05.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Covid-19 dünyada etkisini yitirse de kitaplara, filmlere veya televizyon programlarına konu olmaya belki de onlarca yıl devam edecek. Korku filmi platformu Shudder’da Ağustos ayında yayınlanan Host adlı film, eleştirmenlerin beğenisini toplamıştı.

Yeni erotik romanın adı dikkat çekti: Koronavirüsle öpüşmek!

Salgın teması, bir roman konusu olarak altın madeni gibi görünmeyebilir. Ancak yazar, virüs hakkındaki erotik aşk romanıyla, tabu duvarını aşmayı deniyor.

Kissing the Coronavirüs (Koronavirüsle Öpüşmek) adlı kitabın yazarı M.J. Edwards, romanı “Yasak aşk ve karanlık arzularla ilgili şehvetli bir hikaye” sözleriyle anlatıyor.

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Romanın konusu şu sözlerle devam ediyor, “Koronavirüsü iyileştirmesi gerekiyordu. Bunun yerine, ona aşık oldu. Dr. Alexa Ashingtonford, yıkıcı koronavirüsün tedavisini bulmakla görevli bir ekibin parçası ve sonunda virüse aşık olacağını bilmiyor.”

Şimdiye kadar iyi eleştiriler alan roman hakkında bir okuyucu “Kahkalarımı durduramadım ve arkadaşlarıma da bahsettim. Kahkaha atmak istiyorsanız ve erotik grafik görüntüleri seviyorsanız bu kitabı tavsiye ederim” dedi.

Reddit’te de konuşulan roman hakkında bir kullanıcı “Ucuz erotikanın başyapıtı. Çok saçma. Saçma olduğunun farkında ve bunun tadını çıkarıyor” ifadesini kullandı.

Romanın Amazon sayfasında yer alan açıklamasında ise “M.J. Edwards’ın ilk kitabı ve işini kaybetmesinin ardından faturalarını ödeme gayreti” sözleri yer alıyor.


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