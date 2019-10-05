Yeni ev hayali 5 yılda kabusa döndü

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de 4 bloklu sitelerini, yenisini yaptırmak için yıktıran site sakinleri, anlaştıkları müteahhitlik firmasının 2 milyon 300 bin lira paralarını almasına rağmen inşaata bile başlamadığını öne sürdü. Yeni binalarının yapılmasını bekleyen site sakinlerinden 11 kişinin aradan geçen 5 yılda hayatını kaybettiği, ayrıca inşaatın temeli açıkta olduğu için temeli su alan yan binadakilerin de tedirgin olduğu belirtildi.

Firma hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden site sakinlerinden Sultan Güney, “Evler yıkıldıktan sonra herkes yakınına taşındı ya da kiraya çıktı. Şu ana kadar da bu arsada herhangi bir inşaat yapılmadı. Savcılığa firma hakkında suç duyurusunda bulunduk. Şu ana kadar onlara 2 milyon 300 bin lira para ödedik. Ortada para da yok evlerimiz de yok” dedi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Ziyapaşa Caddesi’nde bulunan 4 bloklu Övünç sitesi sakinleri, 2013 yılında kentsel dönüşüm kararı alarak, 2014 yılı Mayıs ayında evlerini yıktırdı. Dört bloklu apartmanda oturanlar, yakınlarının yanına taşınırken birçoğu da kiralık dairelere çıktı. Anlaştıkları müteahhitlik firmasına toplamda 2 milyon 300 bin lira ödemeyen site sakinleri aradan geçen 5 yılda yapılacak binalar için temel bile atılmadığını söyledi. Apartman yapılmasını bekledikleri boş arsada bir araya gelen site sakinleri firmayı protesto etti. Müteahhitlik firması hakkında Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda da bulunduklarını ifade eden site sakinleri, devlet kurumlarından yardım istedi.