Yeni evi kabusu oldu! Demansa neden olan etken...

Demans, nüfusun yaşlı kesiminde sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Tüm işlevleri etki altına alan demans ufak belirtilerle başlayıp hızlıca ilerleyebiliyor. Çoğunlukla 60 yaş üzeri kişilerde görülen demans gençlerde de görülebiliyor. Sidney'den Amie Skilton isimli bir kadın 37 yaşındayken taşındıkları evdeki nem nedeniyle yaşadığı hastalıktan dolayı kendi ismini bile unuttu. Amie, oldukça nem içeren evdeki toksinlerin küflenmesine karşı genetik bir zayıflık nedeniyle, uzun süreli maruz kalmanın vücudunda "sistematik bozulmaya" neden olduğunu keşfetti. Kronik alerjiler yaşamaya başladı ve aniden 10 kg kilo aldı, sürekli yorgun hissediyordu. İlk semptomların ardından ilerleyen aylarda beyin fonksiyonlarında azalmalar yaşamaya başladı.

NÜFUSUN %25’İ KÜFTEN ETKİLENİYOR

Avustralya nüfusunun yüzde 25'i içinde küf toksinlerine karşı genetik bir kırılganlığa sahip, yani küfe maruz kalmak vücudunda büyük bir iltihap tepkisine neden oluyor hatta organ hasarına yol açabiliyor. Amie Skilton da bu genetiğe sahipti.

“KIYAFETLERİ NASIL GİYECEĞİM KONUSUNDA KAFAM KARIŞIRDI”

Birkaç ay içinde beyin fonksiyonları etkilenmeye başladı ve sonunda kendisine inhalasyonel Alzheimer (Tip3 Alzheimer) teşhisi kondu. Amie, "Bazı günler nasıl giyineceğimi çözemiyordum. Kıyafetlere bakardım ve onları nasıl giyeceğim konusunda gerçekten kafam karışırdı."dedi.

DOKTORLAR HASTALIĞA NEDEN YAKALANDIĞINI BULAMADILAR

En korkunç deneyim, Amie'yi kendi adını bile hatırlayamadığı duruma getirdi."Bir gün bir form doldurmaya gittim ve adımı yazan kutuya bakıyordum ve ismimi hatırlayamadım. Bakıyordum, arıyordum." Doktorlar, kan testleri normale döndüğünde neden korkunç hastalığa yakalandığı konusunda hiçbir cevap bulamadılar. Amie ve görüştüğü doktorlar evinde büyüyen küf problemini bilmedikleri için yaptıkları tüm testler iyi sonuç veriyordu.

ŞİLTENİN YEŞİLE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRDÜLER

Bir çevrimiçi forumda küfle ilgili hastalık fikri olduğunu öğrendi ve ilk taşındığında, dairesinin altındaki garajda bir sızıntı ile ilgili bir sorun olduğunu hatırladı. Amie, sızıntıyı haritalayan bir uzmanı aradı ve mülkün halının altından geçtiğini keşfetti. Dedi ki: "Halı üstte tamamen iyi görünüyordu ama kaldırdığında altında siyah küf vardı. En sonunda şiltemizi çıkardığımızda şiltenin yeşil olduğunu gördük."

BEŞ YIL SONRA İYİLEŞTİ

Amie, hastalık teşhisi konulduktan beş yıl sonra herhangi bir semptom yaşamamaya başladı ve beyin fonksiyonu normale döndü. Amie, insanları küfle ilgili hastalıkları akıllarında tutmaya ve bundan muzdarip olduklarından şüphelenirlerse bir bina biyoloğu ile iletişime geçmeye teşvik etti.



